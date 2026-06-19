Emoția se simțea înaintea primului acord, dar și în fața lucrărilor expuse în Sala „Henri Coandă”. Colegi, profesori, artiști ieșeni și membri Lions au venit să întâmpine o generație care s-a întors din Europa cu premii, experiență și mai multă încredere în propriul drum.

Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii a devenit, joi, 18 iunie 2026, locul unei întoarceri acasă. După recitaluri, expoziții și întâlniri culturale în Spania, Portugalia și Franța, tinerii de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” au revenit în fața publicului ieșean.

Gala „Armonii artistice” nu a fost construită doar în jurul muzicii. Expoziția de arte plastice a avut un rol la fel de important, oferind publicului imaginea completă a unui proiect în care sunetul, desenul și culoarea au mers împreună peste granițe.

În sală se aflau colegi veniți să-și încurajeze prietenii, profesori, artiști, membri Lions și susținători ai proiectului. Printre invitați s-au numărat Valentina Druțu și numeroase personalități ale comunității artistice ieșene.

Evenimentul a fost moderat de prof. univ. dr. Aurora Ciucă, care a legat momentele serii și a adus în atenție atât performanțele elevilor, cât și munca profesorilor și sprijinul celor care au făcut posibil întregul parcurs.

Trei elevi olimpici au cântat pentru publicul de acasă

În fața publicului au urcat Eva Lorena Bătrânu, Juan Luis Jimenez Vînău și Sofia Enoiu Pânzariu, elevi olimpici ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă”.

Alături de ei au evoluat conf. univ. dr. Andrei Enoiu Pânzariu, Sabina Comici Sabareze și prof. dr. Constantin Lazăr. Diferențele de vârstă și experiență s-au topit în muzică, iar scena a devenit locul unui dialog firesc între elevi și profesori.

Emoția tinerilor era cu atât mai puternică cu cât în sală se aflau colegii lor. Erau cei care le cunosc repetițiile, orele de studiu și drumul anevoios până la siguranța aparentă a unui recital.

Momentele muzicale au fost pregătite sub coordonarea profesorilor Diana Neacșu, Andrei Enoiu Pânzariu, Ioana Enoiu Pânzariu și Dan Florin Partene.

În spatele fiecărui acord s-au aflat ani de disciplină, exerciții reluate și renunțări. Statutul de olimpic nu a fost prezentat ca o simplă mențiune de palmares, ci ca rezultatul unei munci continue, susținute de profesori și de familii.

Expoziția a spus propria poveste despre talent și răbdare

La fel de importantă precum întâlnirea muzicală a fost expoziția semnată de Eduard Crăncăiala, Maria Ungureanu, Larisa Moraru și Antim Manolache Druțu.

Lucrările lor au adus în Sala „Henri Coandă” cealaltă dimensiune a proiectului: sensibilitatea tinerilor care comunică prin formă, linie și culoare. Publicul nu a descoperit doar câteva creații așezate în jurul unui concert, ci rezultatele unui parcurs artistic care fusese deja prezentat în spații culturale europene.

Expoziția a demonstrat că proiectul „Armonii artistice” nu a însemnat exclusiv performanță muzicală. Artiștii plastici au reprezentat Iașul cu aceeași seriozitate și cu aceeași responsabilitate ca tinerii interpreți.

Lucrările fuseseră incluse anterior în două expoziții internaționale organizate cu sprijinul Consulatului General al României la Valencia. Activitatea de arte plastice a fost coordonată de profesorii Carmen Răileanu, Radu Răileanu, Vînău Vicențiu Adrian și Dan Florin Partene.

În spatele fiecărei lucrări s-au aflat schițe, încercări, corecturi și căutarea unui limbaj personal. Dacă muzicianul revine asupra unui pasaj până când sunetul capătă claritate, tânărul artist plastic reface o linie, schimbă o nuanță și învață să privească din nou ceea ce credea terminat.

Tocmai această muncă nevăzută a unit recitalul și expoziția. Ambele au vorbit despre răbdare, exigență și pasiunea unor tineri care nu tratează arta ca pe o simplă activitate școlară.

De la Valencia și Paris, din nou la Iași

Proiectul, desfășurat între 18 mai și 7 iunie 2026, a inclus recitaluri comune cu elevii Conservatorului Municipal „José Iturbi” din Valencia și ai Conservatorului Profesional „Manuel de Falla” din Alcorcón, Madrid.

Tinerii artiști au participat și la evenimentele organizate la Valencia cu prilejul împlinirii a 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Spania.

O altă etapă importantă a avut loc la Palatul Béhague din Paris, sediul Ambasadei României în Republica Franceză, în colaborare cu Institutul Cultural Român.

Astfel, muzica și lucrările elevilor ieșeni au circulat împreună prin Europa. Unele s-au adresat publicului prin sunet, celelalte prin imagine, însă toate au purtat aceeași semnătură simbolică: școala de artă din Iași și profesorii care formează, cu răbdare, noi generații.

O comunitate întreagă, alături de tinerii artiști

În public s-au aflat membri Lions, care au sprijinit activitatea și au rămas aproape de tinerii implicați. Prezența lor a arătat că performanța artistică are nevoie nu doar de școală și profesori, ci și de comunități care înțeleg valoarea educației.

Valentina Druțu, artiștii ieșeni și colegii elevilor au dat serii aerul unei întâlniri de familie mai largi. Experiența celor consacrați s-a apropiat de emoția celor aflați la început, fără distanțe protocolare.

„Ne bucurăm să găzduim la Palatul Culturii un eveniment care pune în valoare rezultatele remarcabile ale elevilor și profesorilor Colegiului Național de Artă «Octav Băncilă» Iași, ambasadori ai culturii românești în importante centre culturale europene, oferind publicului ocazia de a descoperi și aprecia valorile autentice ale tinerei generații”, au transmis oficialii Palatului Culturii.

Gala a fost organizată de Asociația Culturală „Ecouri Artistice”, condusă de prof. Carmen Vînău, împreună cu Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și instituțiile partenere.

Proiectului i s-au alăturat Ministerul Educației și Cercetării, Consiliul Județean Iași, Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” și Lions Club International – Iași Unity.

La final, aplauzele nu au răsplătit doar recitalul. Au fost și pentru tinerii artiști plastici, pentru lucrările care au călătorit prin Europa, pentru profesorii care au cultivat talentul și pentru colegii care au venit să le fie aproape.

În Sala „Henri Coandă”, muzica și expoziția nu s-au concurat. S-au completat, spunând împreună povestea unei generații care își construiește drumul prin muncă, sensibilitate și dăruire. Maura ANGHEL