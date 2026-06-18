Banca Mondială mizează pe rolul strategic al capitalei Moldovei în reconstrucția Ucrainei

Municipiul Iași își consolidează poziția de principal centru economic, universitar și de inovare din estul României, după ce a fost inclus în unul dintre cele mai importante proiecte europene dedicate dezvoltării regionale și pregătirii pentru viitoarea reconstrucție a Ucrainei.

Primarul Mihai Chirica a participat joi, 18 iunie, la o reuniune strategică organizată de Banca Mondială și ADR Nord-Est, în cadrul proiectului european Bridge, o inițiativă care urmărește construirea unei strategii integrate de competitivitate și reziliență pentru regiunile Nord-Est, Nord-Vest și Sud-Est ale României.

Proiectul este considerat unul cu miză majoră pentru viitorul economic al regiunii, având ca obiectiv identificarea investițiilor strategice, creșterea competitivității și valorificarea avantajelor economice ale Moldovei într-un context european aflat în plină transformare.

În cadrul discuțiilor au fost analizate oportunitățile de dezvoltare economică și investițională care pot transforma regiunea într-un hub regional pentru afaceri, logistică, inovare și cooperare internațională. Un subiect central al întâlnirii a fost și poziționarea Regiunii Nord-Est în procesul de reconstrucție a Ucrainei, un program care va mobiliza în următorii ani fonduri de zeci de miliarde de euro.

Reprezentanții Băncii Mondiale au discutat cu autoritățile locale, mediul universitar și actorii economici despre potențialul Iașului de a deveni una dintre principalele porți de intrare pentru investițiile și proiectele care vor susține refacerea infrastructurii și economiei ucrainene după război.

Proiectul Bridge este implementat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu ADR Nord-Est, ADR Nord-Vest și ADR Sud-Est, fiind cofinanțat prin Fondul Social European Plus și beneficiind de expertiza tehnică a Băncii Mondiale. „Prin participarea activă a Municipiului Iași, evidențiem rolul strategic al orașului ca principal pol economic, universitar și de inovare al regiunii și oferim delegației Băncii Mondiale o imagine clară asupra proiectelor și oportunităților de colaborare existente la nivel local și regional”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Participarea Iașului în proiectul Bridge reprezintă mai mult decât o simplă consultare instituțională. Este un semnal că municipiul este privit tot mai mult ca un centru regional capabil să atragă investiții majore, să coordoneze proiecte de anvergură și să joace un rol-cheie în noua arhitectură economică a Europei de Est.

Într-un moment în care competiția pentru fonduri europene și investiții strategice devine tot mai intensă, includerea Iașului în această inițiativă susținută de Banca Mondială poate deschide drumul către proiecte de infrastructură, logistică, digitalizare și inovare cu impact major asupra întregii regiuni a Moldovei. Carmen DEACONU