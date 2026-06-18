Guvernul plătește sute de milioane de lei pentru electrificarea liniei ferate Iași – Frontieră

Guvernul a dat undă verde unuia dintre cele mai importante proiecte feroviare pentru regiunea Moldovei din ultimii ani. Executivul a aprobat, joi, prin hotărâre, investiția pentru reabilitarea și electrificarea tronsonului feroviar Iași - Frontieră, parte a proiectului „Reabilitarea liniei de cale ferată Roman - Iași - Frontieră - Faza 1”.

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la aproximativ 495,3 milioane de lei, iar termenul estimat pentru finalizarea investiției este de 18 luni. Beneficiarul proiectului este CFR SA.

Proiectul vizează electrificarea celor 23,4 kilometri de cale ferată dintre Iași și punctul de frontieră cu Republica Moldova, o investiție considerată esențială pentru modernizarea infrastructurii feroviare din nord-estul țării și pentru dezvoltarea conexiunilor internaționale.

Potrivit autorităților, soluția tehnică adoptată este una de tip „light modernization”, ceea ce înseamnă că lucrările se vor desfășura în actualul coridor feroviar, fără modificări majore de traseu și fără exproprieri suplimentare. În paralel cu electrificarea, vor fi executate intervenții care să permită creșterea vitezei de circulație și îmbunătățirea condițiilor de exploatare a infrastructurii.

Investiția este finanțată în proporții egale din fonduri europene nerambursabile și de la bugetul de stat. Astfel, 50% din valoarea proiectului va fi asigurată prin programul european Connecting Europe Facility, iar restul de 50% prin bugetul Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Electrificarea tronsonului Iași – Frontieră este privită ca un pas strategic pentru integrarea Moldovei în rețeaua europeană de transport și pentru creșterea atractivității transportului feroviar. Odată finalizat proiectul, trenurile electrice vor putea circula până la frontieră, reducând costurile de operare, timpul de parcurs și impactul asupra mediului.

Pentru Iași și întreaga regiune, aprobarea acestei investiții reprezintă o veste majoră, în contextul în care infrastructura feroviară a Moldovei a fost mult timp subfinanțată. După ani de așteptare, unul dintre cele mai importante coridoare feroviare din estul României se pregătește să intre într-o nouă eră a modernizării. Daniel BACIU