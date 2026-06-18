Femeile antreprenor aduc educația financiară și la Iași

Antreprenoarele din Iași vor putea participa, în perioada iunie-decembrie 2026, la evenimente dedicate administrării banilor, competențelor digitale și creșterii competitivității.

Inițiativa face parte dintr-un parteneriat național încheiat între Patronatul OFA – Organizația Femeilor Antreprenor și ING Bank România. Colaborarea se va concretiza într-o serie de evenimente organizate, până la sfârșitul anului, în mai multe orașe din România. Iașul a fost inclus pe lista comunităților în care vor avea loc întâlniri, alături de Sibiu, Ploiești, Suceava, București, Hunedoara, Timișoara, Vâlcea, Argeș, Craiova și alte zone în care OFA are reprezentanțe.

Organizația este prezentă în 31 de județe, iar programul își propune să aducă la aceeași masă antreprenoare, specialiști, consultanți și lideri din mediul de business. Calendarul și detaliile evenimentului care va avea loc la Iași urmează să fie anunțate de organizatori.

Educație financiară și instrumente pentru dezvoltarea afacerilor

Întâlnirile vor aborda teme precum planificarea financiară, adaptarea la perioadele de instabilitate economică, digitalizarea activității și folosirea unor instrumente care pot crește competitivitatea unei firme.

Inițiativa vine într-un moment în care antreprenorii sunt nevoiți să ia decizii într-un mediu economic dificil de anticipat, marcat de modificări fiscale, costuri ridicate, presiuni asupra fluxului de numerar și schimbări rapide în comportamentul consumatorilor.

Pentru întreprinderile mici și mijlocii, accesul la informații aplicate poate face diferența dintre o afacere care reacționează târziu la probleme și una care își pregătește din timp bugetele, investițiile și strategia de dezvoltare.

„Credem că antreprenoriatul crește atunci când oamenii au acces la informațiile potrivite, resurse și la o comunitate care îi susține”, au spus organizatorii. Parteneriatul urmărește să ajungă la antreprenoare din cât mai multe comunități și să le ofere acces la expertiză, inspirație și instrumente utile pentru continuarea și dezvoltarea propriilor afaceri.

Iașul, inclus în programul național al întâlnirilor OFA

Includerea Iașului în seria de evenimente poate crea noi oportunități de colaborare pentru femeile care conduc afaceri în județ, de la antreprenoare aflate la început de drum până la manageri care urmăresc extinderea unei companii deja consolidate.

Pe lângă informațiile financiare și digitale, întâlnirile vor oferi un cadru pentru schimburi de experiență, identificarea unor posibile colaborări și construirea unor rețele locale de sprijin.

Organizația Femeilor Antreprenor este, totodată, partener strategic în promovarea competiției She’s Next, organizată de ING Bank și Visa România și dedicată proiectelor antreprenoriale dezvoltate de femei.

Bani și decizii în perioade de incertitudine

Prima activitate anunțată în cadrul programului este webinarul „Banii noștri de toate zilele: Cum să progresezi în perioade de incertitudine financiară”, programat pe 23 iunie 2026, între orele 15:00 și 17:00. Sesiunea este adresată antreprenoarelor din întreaga țară și îi va avea ca invitați pe Eusebiu Burcaș și Loredana Mihăilă, specialiști cu experiență în antreprenoriat, management financiar, consultanță fiscală și dezvoltare economică. Discuțiile vor urmări modul în care pot fi luate decizii financiare mai bine fundamentate atunci când veniturile, costurile sau condițiile pieței se modifică rapid.

Dan DIMA