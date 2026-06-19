Palatul Culturii din Iași va avea o nouă conducere. Andrei Apreotesei, directorul interimar al Complexului Muzeal Național „Moldova”, a anunțat că nu îndeplinește condițiile necesare pentru a candida la concursul organizat de Ministerul Culturii și că își va încheia activitatea la instituție în luna august.

Ministerul Culturii a anunțat joi, 18 iunie 2026, organizarea concursului de proiecte de management pentru Complexul Muzeal Național „Moldova” din Iași, instituția care administrează Palatul Culturii și mai multe muzee importante din județ.

Actualul director interimar, Andrei Apreotesei, a transmis că nu se poate înscrie în competiția pentru ocuparea funcției de manager și că își va încheia activitatea la Palat în luna august.

„Întrucât condițiile de participare nu îmi permit să mă înscriu la acest concurs, în luna august voi încheia această etapă frumoasă la Palat!”, a declarat Andrei Apreotesei.

Anunțul confirmă că instituția muzeală ieșeană va intra într-o nouă etapă de conducere după finalizarea concursului programat pentru această vară.

Dosarele pot fi depuse până pe 16 iulie

Candidații interesați trebuie să depună proiectele de management și dosarele de concurs până pe 16 iulie 2026, ora 16:00, la sediul Ministerului Culturii din Bulevardul Unirii nr. 22, București.

Dosarele vor fi verificate în perioada 17–21 iulie, iar analiza proiectelor de management va avea loc între 22 și 31 iulie. Interviurile sunt programate pe 3 și 4 august 2026.

Rezultatul concursului va fi comunicat în termen de 24 de ore de la încheierea interviurilor. După soluționarea eventualelor contestații, Ministerul Culturii va publica rezultatul final și lista candidaților.

Cine poate candida pentru conducerea Palatului Culturii

La concurs se pot înscrie cetățeni români sau ai altor state membre ale Uniunii Europene, cu domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu.

Candidații trebuie să aibă studii universitare în istorie, studiul patrimoniului, arte vizuale, studii culturale sau arhitectură.

Este obligatorie o experiență de minimum cinci ani în specialitatea studiilor. Candidații trebuie să aibă și cel puțin cinci ani de experiență managerială sau specializări în domeniul managementului.

Nu pot participa persoanele care au suferit condamnări incompatibile cu funcția, cele cărora le-a încetat, din motive imputabile, un contract de muncă, de serviciu sau de management în ultimii patru ani ori cele care dețin o funcție de manager la o altă instituție publică de cultură din România.

Proiectul de management poate avea cel mult 80 de pagini

Proiectul de management trebuie să respecte cerințele din caietul de obiective și este limitat la 80 de pagini. Candidații pot adăuga anexe de cel mult 20 de pagini.

Documentul trebuie depus atât în format tipărit, cât și în format electronic Word, pe CD sau DVD.

Proiectul nu trebuie semnat și nu poate conține numele candidatului sau alte informații care ar putea conduce la identificarea autorului în timpul evaluării.

Dosarul va mai cuprinde cererea de înscriere, actul de identitate, CV-ul, diplomele de studii, documentele care atestă experiența profesională, adeverința medicală, cazierul judiciar și declarațiile pe propria răspundere solicitate de Ministerul Culturii.

O instituție cu mai multe muzee în administrare

Complexul Muzeal Național „Moldova” administrează Palatul Culturii din Iași, unul dintre cele mai cunoscute monumente ale orașului, precum și Muzeul Unirii, Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” și Muzeul „Poni-Cernătescu”.

Din structura instituției mai fac parte Palatul Memorial „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, Muzeul Viei și Vinului din Hârlău și Muzeul de Sit Arheologic de la Cucuteni.

Viitorul manager va avea astfel în responsabilitate nu doar activitatea Palatului Culturii, ci și administrarea unui patrimoniu muzeal extins, organizarea expozițiilor, conservarea colecțiilor și dezvoltarea programelor culturale destinate publicului.

Dan DIMA