Bolile de piele și de ochi, tratate cu AI la Iași. Pariul de 24,6 milioane de lei care poate schimba medicina în Moldova

* Iașul intră într-o nouă etapă a medicinei digitale * printr-un proiect, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” și partenerii săi dezvoltă soluții bazate pe inteligență artificială pentru dermatologie și oftalmologie * cu o finanțare totală de aproape 24,6 milioane de lei, proiectul promite diagnostic mai rapid, monitorizare mai precisă și intervenții medicale mai bine țintite pentru pacienții din regiunea Nord-Est

Inteligența artificială nu mai este doar un concept spectaculos din marile centre universitare ale lumii. La Iași, ea începe să capete formă aplicată într-un domeniu în care viteza și precizia pot face diferența: medicina. Prin proiectul „Tangrama Medvolution”, Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” participă la dezvoltarea unei platforme digitale avansate care va analiza volume mari de date medicale și imagini clinice, pentru a sprijini medicii și pacienții în două specialități-cheie: dermatologia și oftalmologia.

Miza este mare nu doar tehnologic, ci și financiar. Proiectul are o valoare totală de 24.596.522,24 lei, din care 14.918.302,19 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar contribuția națională este de 2.632.641,56 lei. Din bugetul total, 2.858.672 lei revin TUIASI, în timp ce 21.737.850 lei merg către partenerul privat Pandora Tech. Contractul este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, sub coordonarea Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

În dermatologie, sisteme de acest tip pot ajuta la detectarea timpurie a afecțiunilor cutanate, la compararea evoluției leziunilor în timp și la semnalarea rapidă a cazurilor care au nevoie de atenție urgentă, cum ar fi psoriazisul, boală care afectează sute de mii de oameni în România. În oftalmologie, platforma ar putea susține identificarea mai rapidă a bolilor oculare și monitorizarea pacienților cu afecțiuni cronice, exact în acele situații în care o întârziere de diagnostic poate însemna agravarea bolii sau pierderea unei ferestre importante de tratament. TUIASI spune clar că impactul vizat este unul direct, atât pentru pacienți, cât și pentru medici, prin prevenție, îngrijire personalizată și instrumente avansate de sprijin decizional.

Proiectul nu se rezumă la o idee generală despre „AI în sănătate”. El include achiziția de echipamente, dezvoltarea unor algoritmi de inteligență artificială explicabili, integrarea unor surse variate de date clinice și compatibilitatea cu standarde internaționale, esențiale pentru interoperabilitatea sistemelor medicale moderne. În plus, soluțiile vor fi validate împreună cu medici specialiști din dermatologie și oftalmologie, ceea ce mută proiectul din zona de laborator spre o posibilă utilizare practică în sistemul medical.

Pentru regiunea Nord-Est, unde accesul rapid la expertiză medicală nu este întotdeauna egal între orașe și județe, un astfel de instrument ar putea deveni mai mult decât un exercițiu universitar. Ar putea însemna triere mai bună, mai puțin timp pierdut până la diagnostic și o colaborare mai eficientă între tehnologie și actul medical.

Teona SOARE