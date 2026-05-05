Iașul devine, pentru al treilea an consecutiv, una dintre opririle importante ale Festivalului Bookisit, un eveniment construit în jurul cărților pentru copii, al lecturii în familie și al ideii de reutilizare responsabilă a volumelor care nu mai sunt citite acasă. Târgul va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, între orele 10:00 și 16:00, la Liceul Internațional Spectrum.

Intrarea este gratuită pentru vizitatori, iar organizatorii îi invită pe părinți și copii să răsfoiască volume, să discute despre lectură, să recomande cărți și să participe la activități creative. Evenimentul este gândit în jurul conceptelor „reuse, reduce, recycle, reread”, ceea ce transformă târgul într-o inițiativă de promovare a lecturii, dar și într-un exercițiu de responsabilitate față de cărți.

Cărți citite, schimbate și duse mai departe

Bookisit propune un format simplu și atractiv pentru familii: cărțile care nu mai sunt citite acasă pot ajunge la alți copii, prin vânzare, schimb sau donație. În același timp, părinții pot descoperi titluri noi, pot cunoaște alți cititori pasionați și pot susține un eveniment care pune lectura în centrul comunității.

Pentru Iași, revenirea festivalului pentru al treilea an consecutiv confirmă interesul tot mai mare pentru evenimente dedicate copiilor, educației și lecturii. Târgul nu este doar un spațiu de cumpărare, ci și unul de întâlnire între familii, mici cititori, expozanți și oameni care cred că o carte poate avea mai multe vieți.

Ateliere gratuite pentru copii

Programul include mai multe ateliere gratuite, cu înscriere obligatorie, dedicate copiilor de diferite vârste. De la ora 10:30, copiii între 7 și 14 ani pot participa la un atelier de pictat pe sacoșe textile ecologice, facilitat de Irina Andriesei, de la Drag de ARTĂ.

De la ora 12:00 este programat atelierul muzical AMuzArt, facilitat de Luiza Torboli, soprană la Filarmonica „Moldova” Iași. Activitatea este recomandată copiilor cu vârste între 6 și 10 ani.

La ora 13:30, cei mici sunt invitați la un atelier de teatru interactiv cu Veselica, construit pe baza poveștii „Sarea în bucate”. Activitatea este recomandată copiilor între 7 și 12 ani.

Programul continuă la ora 14:30 cu reprezentația de teatru „Universul magic al cărților”, facilitată de Evolvio ART, urmată de un moment interactiv cu publicul. Activitatea este recomandată copiilor între 6 și 12 ani.

Campanie de donații pentru Școala Mironeasa

O componentă importantă a evenimentului este campania „Tu aduci cartea, noi ajutăm biblioteca”. La această ediție, donațiile de carte pentru copii vor ajunge la Școala Primară Mironeasa, din județul Iași, unde funcționează biblioteca „Cuibul cititorilor”.

Astfel, târgul capătă și o miză socială: volumele aduse de participanți pot ajunge în mâinile unor copii care au nevoie de acces mai bun la lectură. Organizatorii încurajează donațiile de carte pentru copii și implicarea comunității în susținerea bibliotecilor școlare. Maura ANGHEL