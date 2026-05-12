O lucrare semnată de Constantin Brâncuși a ajuns ieri la Palatul Culturii din Iași sub protecția Jandarmeriei. Transportul special a vizat una dintre piesele de tezaur care vor fi prezentate publicului în cadrul evenimentului expozițional dedicat marelui sculptor român.

Jandarmii au asigurat protecția transportului până la Palatul Culturii, misiunea fiind descrisă ca una de precizie, în care „fiecare manevră și fiecare minut de veghe” au fost dedicate siguranței operei. Lucrarea ajunsă la Iași este „Cap de copil”, una dintre creațiile valoroase ale lui Constantin Brâncuși.

O piesă de tezaur național, adusă în premieră la Iași

Prezența lucrării la Iași are o miză culturală importantă. Sculptura, evaluată la 7 milioane de euro, face parte din tezaurul național și va fi prezentată publicului ieșean pentru prima dată. „Cap de copil” a fost finalizată în 1906 și turnată în bronz la Turnătoria Valsuani din Paris.

Expoziția de la Palatul Culturii oferă publicului șansa de a vedea direct o lucrare semnată de artistul care a schimbat sculptura modernă. Pentru Iași, momentul înseamnă mai mult decât o simplă expoziție temporară: este o întâlnire rară între patrimoniul național, instituțiile muzeale și publicul larg.

Jandarmeria Iași a protejat transportul special

Transportul unei opere de asemenea valoare presupune măsuri speciale de securitate. Jandarmeria Iași a transmis că misiunea nu a fost „doar un transport special”, ci o operațiune în care siguranța obiectului de patrimoniu a fost prioritară.

Mesajul instituției pune accent pe dimensiunea simbolică a misiunii: există intervenții care se măsoară în oameni protejați și misiuni care se măsoară „în valoarea istoriei pe care o porți pe umeri”. Pentru jandarmii ieșeni, escortarea lucrării lui Brâncuși a fost prezentată ca o misiune de onoare, dar și ca o responsabilitate profesională.

Când poate fi văzut Brâncuși la Palatul Culturii

Publicul va putea vedea sculptura „Cap de copil” în perioada 18–24 mai 2026, la Muzeul de Artă din cadrul Palatului Culturii Iași. Evenimentul este realizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României.

Pentru Iași, expoziția poate deveni unul dintre cele mai importante momente culturale ale lunii mai. Adusă sub pază, prezentată într-un spațiu simbolic al orașului și legată de numele lui Constantin Brâncuși, lucrarea transformă Palatul Culturii într-un punct de atracție pentru iubitorii de artă, elevi, turiști și publicul interesat de patrimoniul românesc.

Prezența unei lucrări Brâncuși la Iași aduce în prim-plan o temă esențială: accesul publicului la marile opere ale patrimoniului național. Nu este doar o expoziție, ci și un test al felului în care orașele din afara Capitalei pot deveni gazde pentru evenimente culturale majore.

Clara DIMA