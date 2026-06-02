Asociația „Sfântul Mucenic Trifon” a lansat un apel de ajutor către ieșeni. Echipa care se ocupă de animale caută voluntari pentru o acțiune simplă, dar esențială: montarea plaselor de umbrire și curățarea țarcurilor.

Câinii bătrâni din Adăpostul Tomești au nevoie de sprijin. Nu este nevoie de donații spectaculoase, nici de gesturi complicate, ci de câteva ore de muncă voluntară, făcute cu grijă și solidaritate. Vineri după-amiază, în jurul orei 15:30 – 16:00, echipa care se ocupă de adăpost caută oameni dispuși să ajute la îmbunătățirea condițiilor pentru animalele aflate în țarcuri.

Este nevoie de voluntari

Acțiunea vine într-un moment important, când temperaturile cresc, iar câinii din adăpost au tot mai mare nevoie de umbră și de spații mai curate. Pentru animalele bătrâne, vara poate fi greu de dus. Căldura, soarele puternic și pietrele din țarcuri pot transforma fiecare zi într-un efort.

Voluntarii vor ajuta la montarea unor plase de umbrire, la greblarea țarcurilor și la scoaterea pietrei din zonele în care sunt ținuți câinii bătrâni. „Sunt lucrări simple, dar foarte importante pentru confortul animalelor, mai ales în zilele călduroase”, au spus oficialii asociației.

Într-un adăpost, vara nu înseamnă doar zile senine. Pentru câinii care trăiesc în țarcuri, căldura poate deveni apăsătoare. Spațiile expuse direct la soare se încing rapid, iar animalele bătrâne sunt printre cele mai vulnerabile.

Plasele de umbrire pot reduce disconfortul și pot oferi câinilor un loc mai ferit de arșiță. În același timp, curățarea țarcurilor și îndepărtarea pietrei pot face spațiul mai sigur și mai ușor de suportat pentru animalele care se mișcă greu sau au probleme specifice vârstei.

Pentru un câine bătrân, un țarc mai curat și o zonă cu umbră nu sunt detalii. Sunt lucruri care pot schimba o zi întreagă.

Organizatorii precizează că activitatea este strict voluntară. Nu este vorba despre muncă remunerată, ci despre un gest de solidaritate față de animalele din Adăpostul Tomești.

Clara DIMA