Campionatul Național de Kendama ajunge duminică, 28 iunie 2026, în Grădina Palas din Iași. Etapa a șasea a circuitului național va reuni jucători din întreaga țară, pregătiți să transforme unul dintre cele mai cunoscute jocuri de îndemânare într-o competiție de viteză, echilibru și precizie. Evenimentul este programat între orele 10:00 și 17:00, iar accesul spectatorilor este gratuit. Organizatorii anunță premii în kendame și bani, marele premiu pus în joc fiind de 500 de euro.

Trei categorii pentru concurenții veniți la Iași

Participanții vor concura în trei categorii, stabilite în funcție de experiență și de dificultatea trick-urilor executate. Cei care stăpânesc elementele de bază pot intra în categoria destinată începătorilor sau intermediarilor, în timp ce jucătorii cu cel puțin un an de experiență se pot înscrie la Avansați.

Categoria Pro este rezervată concurenților care pot executa trick-uri complexe, controlate și legate în combinații spectaculoase. Pentru fiecare nivel a fost pregătită o listă cu 15 trick-uri, disponibilă pe platforma oficială a Campionatului Național de Kendama.

Înscrierea este gratuită, dar locurile sunt limitate. Concurenții trebuie să își creeze un cont, să aleagă categoria potrivită și să se prezinte la verificarea din ziua evenimentului cu codul primit.

Meet & greet cu X Remus

Competiția de la Iași va începe cu confruntări de tip „Game of K”, în care jucătorii își testează direct tehnica în fața adversarilor. Cei mai buni se vor califica în semifinale și, ulterior, în finalele celor trei categorii.

Rezultatele obținute la Iași vor conta în clasamentul național. Etapa de la Palas are statut Gold și pune în joc 5.000 de puncte în circuit, performanțele concurenților fiind contabilizate în cursa pentru titlul sezonului 2026.

Pentru public, miza evenimentului nu se rezumă la clasamente. Trick-urile executate la viteză, recuperările spectaculoase și duelurile dintre concurenți transformă competiția într-un show desfășurat aproape de spectatori.

Programul include și un meet & greet cu X Remus, cunoscut în comunitatea românească de kendama pentru demonstrațiile sale și pentru conținutul publicat în mediul online. Evenimentul este deschis inclusiv celor care nu au mai participat la o competiție de kendama. Spectatorii pot urmări gratuit întrecerile și pot descoperi diferența dintre un trick de bază și combinațiile care cer sute de ore de antrenament.

Dan DIMA