Canicula scapă de sub control! Meteorologii avertizează: urmează ore critice

* veștile bune întârzie să apară * chiar dacă miercuri intensitatea fenomenelor va începe să scadă ușor în unele regiuni, România nu scapă de căldură * între orele 10:00 și 21:00, mari zone din țară, inclusive Iașul, vor rămâne sub Cod Portocaliu, cu temperaturi care vor ajunge în continuare până la 37 de grade

România traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din ultimii ani, iar situația devine din ce în ce mai gravă. Administrația Națională de Meteorologie a decis extinderea avertizării de Cod Roșu, astfel încât nu mai puțin de 39 de județe și municipiul București intră sub incidența celui mai ridicat nivel de alertă meteorologică. Practic, aproape întreaga țară este cuprinsă de un val de căldură extremă, cu temperaturi care se apropie de recordurile absolute înregistrate pentru sfârșitul lunii iunie.

Temperaturile maxime vor ajunge între 35 și 41 de grade Celsius

În intervalul 30 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, România va resimți efectele unei mase de aer tropical care transformă orașele în adevărate cuptoare. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia, temperaturile maxime vor ajunge între 35 și 41 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind prognozate în vestul țării. Disconfortul termic va deveni extrem, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, nivel la care organismul uman este supus unui stres major.

Nici nopțile nu vor aduce răgaz. Meteorologii avertizează că vor fi nopți tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 17 și 24 de grade, ceea ce înseamnă că locuințele nu vor avea timp să se răcorească, iar riscul pentru persoanele vulnerabile crește semnificativ.

Singurele județe care scapă de Codul Roșu sunt Tulcea și Constanța, unde este instituit Cod Portocaliu. Chiar și aici, însă, temperaturile vor urca până la 37–38 de grade în zona continentală, iar pe litoral și în Delta Dunării vor fi în jur de 30–31 de grade, în condițiile unui disconfort termic accentuat.

De miercuri, Moldova vor rămâne sub Cod Portocaliu

Veștile bune întârzie să apară. Chiar dacă miercuri intensitatea fenomenelor va începe să scadă ușor în unele regiuni, România nu scapă de căldură. Între orele 10:00 și 21:00, mari zone din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Moldova vor rămâne sub Cod Portocaliu, cu temperaturi care vor ajunge în continuare până la 37 de grade.

În același timp, Dobrogea și estul Munteniei vor intra sub Cod Galben, unde maximele vor oscila între 31 și 34 de grade, iar disconfortul termic va continua să fie ridicat.

Specialiștii avertizează că acest episod de caniculă poate avea efecte grave asupra sănătății. Persoanele vârstnice, copiii mici, femeile însărcinate și bolnavii cronici sunt cele mai expuse riscului de insolație, deshidratare și agravare a afecțiunilor cardiovasculare sau respiratorii. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în intervalul prânzului, consumul constant de lichide, purtarea hainelor deschise la culoare și evitarea expunerii directe la soare.

Extinderea Codului Roșu confirmă faptul că România se confruntă cu unul dintre cele mai intense valuri de căldură din ultimii ani, iar următoarele ore sunt considerate critice în aproape toate regiunile țării. Meteorologii urmăresc permanent evoluția fenomenelor și nu exclud emiterea unor noi actualizări dacă temperaturile vor continua să depășească valorile estimate. Carmen DEACONU