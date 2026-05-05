În plin context politic tensionat, cu moțiunea de cenzură pe agenda Parlamentului, Guvernul a convocat ieri o ședință extraordinară pentru a aproba noi măsuri destinate angajaților din învățământ. Cea mai importantă dintre acestea vizează acordarea primei de carieră didactică, în valoare de 1.500 de lei net, bani care vor ajunge pe carduri speciale și vor putea fi folosiți doar pentru cheltuieli profesionale

Prima de carieră didactică este finanțată din fonduri europene și are ca scop sprijinirea profesorilor în activitatea lor profesională. Suma de 1.500 de lei va putea fi utilizată pentru cursuri de pregătire, cărți de specialitate, materiale educaționale și echipamente necesare la clasă.

Pentru cadrele didactice din Iași, măsura poate acoperi o parte din cheltuielile pe care mulți profesori le suportă, în mod obișnuit, din propriul buzunar. În școli, nevoia de materiale auxiliare, resurse digitale și formare continuă rămâne ridicată, mai ales în contextul schimbărilor curriculare, al examenelor naționale și al presiunii tot mai mari asupra performanței școlare.

Cine poate primi prima de carieră didactică

Prima este destinată personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ. În această categorie intră profesorii, educatorii, învățătorii, maiștrii-instructori, dar și personalul didactic auxiliar din unitățile de învățământ.

Măsura vizează atât sistemul preuniversitar, cât și zona universitară, acolo unde personalul didactic are nevoie de resurse pentru perfecționare, documentare și activități profesionale. La Iași, impactul este important, având în vedere concentrarea mare de școli, licee, colegii naționale și universități.

De ce contează pentru Iași

Iașul este unul dintre cele mai mari centre educaționale ale țării, cu unități de învățământ performante, dar și cu școli din mediul rural unde accesul la resurse este mai dificil. În acest context, cei 1.500 de lei pot însemna, pentru un profesor, acces la cursuri, manuale, ghiduri, cărți de specialitate sau instrumente digitale utile la clasă.

Diferența se poate vedea mai ales acolo unde bugetele școlilor nu acoperă toate nevoile didactice. În multe cazuri, profesorii cumpără singuri materiale pentru ore, planșe, auxiliare sau resurse online. Cardurile nu rezolvă problemele cronice ale sistemului, dar pot reduce, punctual, presiunea financiară asupra cadrelor didactice.