Cei mai buni studenți din UAIC au fost premiați cu 90.000 de lei

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat miercuri, prima ediție a Galei Studenților UAIC. În cadrul evenimentului, au fost acordate 85 de premii grupate în patru categorii, care acoperă rezultatele școlare, performanțele obținute la concursurile naționale studențești, implicarea în activități de voluntariat și proiectele derulate de asociațiile studențești. Valoarea totală a premiilor a fost de 90.000 de lei.

„Gala Studenților UAIC este un eveniment organizat în premieră, dedicat recunoașterii performanțelor obținute de comunitatea studențească a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași în anul universitar precedent și este inclus în programul Zilelor Universității. Ne bucurăm că, împreună cu partenerii noștri din mediul de afaceri, reușim să îi răsplătim, într-un cadru festiv, pe cei mai merituoși studenți de la toate cele 15 facultăți ale Universității”, a declarat prof. univ. dr. Liviu-George Maha, rectorul UAIC.

Gazdele evenimentului au fost prof. univ. dr. Nicoleta Laura Popa, prorector pentru relaţii internaţionale şi parteneriate de studii şi cercetare și conf. univ. dr. Ionuț Nistor, prorector pentru activitatea didactică, formare continuă și patrimoniu muzeal, care au oferit premiile pentru categoriile „Rezultate școlare obținute în anul universitar 2023-2024” și „Proiecte ale asociațiilor studențești”. Pentru categoria „Concursuri naționale studențești”, premiile au fost oferite de Roxana Hănțăscu, director Regional Retail, BRD - Groupe Société Générale, iar pentru categoria „Voluntariat”, distincțiile au fost acordate de Bogdan Babici, director Regional Retail, Raiffeisen Bank.

În total, 80 de studenți de la toate cele 15 facultăți ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, inclusiv de la extensiile din Bălți și Chișinău, au obținut câte un premiu în valoare de 1000 de lei, în timp ce 5 asociații studențești au fost premiate cu câte 2000 de lei fiecare. La categoriile „Concursuri naționale studențești” și „Voluntariat” au fost premiați câte 15 studenți, la categoria „Rezultate școlare obținute în anul universitar 2023-2024” au fost acordate 50 de premii (18 pentru studii de licență, 18 pentru studii de masterat și 14 pentru studii de doctorat) iar la categoria „Proiecte ale asociațiilor studențești” au fost premiate 5 proiecte derulate de asociații studențești care fac parte din comunitatea academică a UAIC.

Gala Studenților UAIC a fost una dintre cele peste 80 de manifestări incluse în programul Zilelor Universității, organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu prilejul sărbătoririi a 164 de ani de la înființare. Radu MARIN