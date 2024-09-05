Cinci copii intoxicați cu insecticid, în stare gravă, la Pediatrie

Cinci copii cu vârste între 2 şi 9 ani au fost aduşi din judeţele Bacău şi Suceava la Spitalul de Pediatrie din Iaşi. Cu toţii au fost intoxicaţi cu substanţe de deparazitat animalele. În ciuda stării de sănătate precare, medicii se luptă să le salveze vieţile.

De la Spitalul Bacău, trei surori au fost transferate la Spitalul „Sf .Maria” din Iaşi. Fetiţele au vârste de 4, 7 şi respectiv 9 ani. Ele au fost intoxicate pe cale cutanată cu insecticid organofosforat. „Erau însoțiți de mama lor care ne-a declarat că i-a îmbăiat pe minori cu substanță organo fosforică utilizată în gospodărie pentru combaterea paraziților la animale. Pacienților li s-a administrat medicația specifică intoxicației cu substanțe fosforice după care s-a stabilit starea critica in care se aflau. Au fost transferați la Spitalul clinic de urgență pentru copii Sf.Maria din Iași”, a precizat Florentin Radu, purtătorul de cuvânt al Spitalului județean Bacău.

„Pacientele au primit încă de la Spitalul Bacău tratamentul specific acestei intoxicaţii, antidotul. La noi s-a continuat administrarea antidotului, prin perfuzare, decontaminare cutanată, tratament continuat ulterior în secţia de terapie intensivă. Fetiţele, de 4 şi respectiv de 7 ani, au o evoluţie bună. În schimb, starea pacientei de 9 ani s-a agravat, necesitând protezarea căilor respiratorii. Pacienta a fost intubată, prognosticul fiind rezervat”, a declarat dr. Cătălina Ionescu, purtătorul de cuvânt al Spitalului pentru Copii „Sf.Maria” Iaşi.

În urmă cu 24 de ore, la Spitalul pentru copii „Sf. Maria” Iaşi a fost adus din judeţul Suceava un bebeluş de 2 ani, intoxicat cu substanţă organofosforat. „Pacientul a fost adus cu stare generală gravă. A fost intubat. Din fericire, evoluţia sa este bună”, a declarat dr Cătălina Ionescu.

Medicul a ţinut să sublinieze încă o dată că intoxicaţiile cu substanţe organofosfat folosite pentru uz veterinar pot pune în pericol viaţa copiilor şi chiar a adulţilor. „Atragem atenţia populaţiei să nu mai folosească substanţe insecticide care sunt de uz veterinar în folosul copiilor sau în folosul uman. Intoxicaţiile produse de astfel de substanţe sunt extrem de grave. Pacienţii pot fi afectaţi neurologic, cardiologic, fenomene pulmonare grave. De cele mai multe ori se înregistrează decesul. De la începutul anului, comparativ cu anii anteriori, numărul copiilor intoxicaţi cu insecticide este mai mare. De la începutul anului am avut 30 de cazuri din toată zona Moldovei. Din punctul meu de vedere este o problemă de sănătate publică. Din păcate, educaţia sanitară la nivelul populaţiei din mediul rural este redusă. Consider că trebuie să fie angrenaţi şi medicii de familie în prezentarea acestor riscuri populaţiei”, a spus dr Cătălina Ionescu. Laura RADU, Maria STANCU