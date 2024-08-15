Cine era tânăra de 18 ani găsită moartă în casă, în Suceava. Trecutul ei este cutremurător. Ce s-a întâmplat cu polițistul cu care avea o relație

Tânăra de 18 ani din Broșteni, județul Suceava, care a fost găsită moartă în casă, s-a aflat în sistemul de asistență socială. Moartea ei a stârnit durere și revoltă în comunitate.

Ioana Păval, care până la începutul acestui an a fost în plasament la un asistent maternal, a fost găsită spânzurată în locuința sa după ce și-a anunțat sora că nu mai are pentru ce trăi.

Cercetările poliției au arătat că tânăra a încercat să se automutileze și să ingereze pastile cu câteva ore înainte de a se spânzura.

Direcția de Protecție a Copilului Suceava a transmis că tânăra a avut un trecut marcat de dificultăți familiale. Ea a început să fie monitorizată în 2019, după ce a plecat în mod repetat de la domiciliul tatălui.

Părinții ei au divorțat, iar ea și sora ei au rămas în grija tatălui, care a plecat la muncă în străinătate. Astfel, de cele două copile a avut grijă bunica care, la un moment dat, nu a mai putut face față cheltuielilor.

Chiar și în trecut, tânăra a avut tentative de suicid

„Anterior plasamentului, minora a manifestat o conduită rebelă, comportament de automutilare și tentative de suicid, comportament pe care ea l-a pus în legătură cu lipsa de grijă și afecțiune a părinților naturali.

Mama, deși locuia în aceeași localitate, a refuzat să păstreze legătura cu minorele. Tânăra a motivat gesturile suicidale prin existența problemelor familiale: sentimente de neglijare din partea mamei, indiferență și dificultăți de comunicare cu tatăl, precum și violență fizică din partea acestuia”, sunt câteva dintre constatările celor de la Direcția de Asistență Socială și Protecție a Copilului Suceava.

Ioana a fost plasată în sistemul de protecție în 2021, unde părea că și-a găsit echilibrul, având rezultate școlare bune și fiind bine integrată în comunitatea locală.

A renunțat la asistentul maternal

Ioana a menținut legătura cu sora sa, amândouă locuind la familia asistenților maternali până la începutul acestui an, când Ioana Daniela a cerut revocarea măsurii de plasament după ce a împlinit 18 ani.

Astfel, ea a renunțat la sprijinul asistentului maternal și a avut dreptul legal de a primi o indemnizație lunară, fie pentru continuarea studiilor, fie pentru angajare, până la vârsta de 26 de ani.

Fata s-a mutat singură într-o garsonieră, și-a găsit un loc de muncă și își planificase o vacanță. Decizia ei de a-și pune capăt zilelor a surprins pe toată lumea.

„Din păcate, nu știm ce a determinat-o să recurgă la acest gest, dar considerăm că, indiferent de sprijinul oferit de instituțiile statului, familia rămâne esențială pentru dezvoltarea armonioasă și echilibrul emoțional al oricărui copil", se precizează în răspunsul detaliat primit de la Direcția de Asistență Socială și Protecție a Copilului Suceava.

O relație cu șeful poliției

Tânăra de 18 ani avea o relație cu șeful poliției din Broșteni, în vârsta de 35 de ani. El ar fi agresat-o fizic de mai multe ori.

Localnicii din Broşteni, unde fata locuia, au deschis o petiţie în care cer o anchetă corectă, susţinând că fata se plânsese prietenilor că poliţistul o bătea. De asemenea, cei care au cunoscut-o sunt nemulţumiţi că, în urma morţii, telefonul tinerei a ajuns tocmai la cel care ar fi fost agresorul ei.

Polițistul, demis din funcție

Şeful Poliţiei oraşului Broşteni, Dragoş Vasile Ursu, a fost eliberat din funcţia de conducere, în urma scandalului privind moartea unei tinere de 18 ani, cu care acesta ar fi avut o relaţie, au anunţat, miercuri, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava.

Potrivit acestora, ofiţerul îşi va desfăşura activitatea pe o funcţie de execuţie, din cadrul unei secţii rurale de poliţie, arondată Poliţiei Municipiului Suceava.

„Măsura a fost dispusă în virtutea respectării principiilor deontologiei profesionale şi pentru asigurarea cadrului legal optim, în vederea desfăşurării cercetărilor în dosarul penal vizând o faptă de ucidere din culpă.

Poliţia Română este un garant al respectării legii, dar şi al normelor deontologice, astfel de măsuri dispuse având rolul de a întări încrederea populaţiei în instituţie şi de a înlătura orice dubii privind abordarea profesionistă, imparţială şi obiectivă a tuturor", au precizat oficialii IPJ.