Furt de combustibil la CTP. Investigații după descoperirea unor consumuri inexplicabile

Compania de Transport Public (CTP) Iași a anunțat că a sesizat instituțiile abilitate ale statului după ce verificările interne au scos la iveală depășiri semnificative ale consumului de combustibil în cazul unor vehicule aflate în exploatare.

Potrivit conducerii companiei, investigația a pornit de la analiza consumurilor înregistrate de mijloacele de transport, unde au fost observate diferențe importante față de valorile considerate normale.

Verificările tehnice nu au găsit explicații

Reprezentanții CTP susțin că toate departamentele de specialitate au analizat posibilele cauze tehnice care ar fi putut genera consumul suplimentar de carburant. „În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate defecțiuni sau alte cauze tehnice care să justifice supraconsumul înregistrat”, au transmis oficialii companiei.

În aceste condiții, conducerea a luat în calcul posibilitatea existenței unor sustrageri de combustibil și a decis să sesizeze autoritățile competente pentru efectuarea de verificări.

Compania precizează că pune la dispoziția instituțiilor de control toate documentele și datele necesare pentru stabilirea situației de fapt și identificarea eventualelor responsabilități.

Conducerea CTP afirmă că privește cazul cu maximă seriozitate și regretă existența unor suspiciuni privind implicarea unor angajați în activități care contravin normelor de integritate și responsabilitate profesională. „Dacă aceste suspiciuni vor fi confirmate, ne vom afla în fața unor fapte de o gravitate deosebită, care afectează direct patrimoniul companiei și resursele destinate serviciului public de transport”, se arată în comunicatul transmis de societate.

Peste 1.000 de angajați, majoritatea fără legătură cu suspiciunile

Conducerea companiei subliniază că CTP Iași are peste 1.000 de angajați și că eventualele abateri individuale nu trebuie să afecteze imaginea majorității salariaților care își desfășoară activitatea cu profesionalism.

Reprezentanții societății au precizat că, după finalizarea anchetei și comunicarea concluziilor oficiale de către instituțiile competente, vor fi dispuse toate măsurile prevăzute de lege și de regulamentele interne.

Până la finalizarea cercetărilor, suspiciunile privind posibilele sustrageri de combustibil rămân în atenția autorităților, iar rezultatele anchetei ar putea clarifica dacă diferențele constatate reprezintă simple nereguli administrative sau indică existența unor fapte cu caracter penal. Carmen DEACONU