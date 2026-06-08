Opera Națională Română din Iași propune publicului, în această săptămână, două întâlniri cu una dintre cele mai recognoscibile și intense lucrări vocal-simfonice ale secolului XX. Miercuri și joi, de la ora 18:30, în Sala Mare, va fi prezentată „Carmina Burana”, de Carl Orff, o cantată scenică devenită celebră prin energia ei monumentală, prin ritmul aproape ritualic și prin tema fragilității omului în fața destinului.

Lucrarea, compusă în anii 1935–1936 și prezentată în premieră în 1937, la Opera din Frankfurt, are la bază 24 de poeme din colecția medievală „Carmina Burana”. Textele vorbesc despre noroc, iubire, plăcere, trecerea timpului, schimbarea sorții și neliniștea omului prins între aspirație și cădere. Tocmai această combinație dintre temele vechi și expresia muzicală modernă a făcut ca lucrarea lui Carl Orff să rămână, până astăzi, una dintre cele mai puternice creații de scenă.

Claudiu Bleonț, alături de artiștii Operei ieșene

Reprezentațiile de la Iași vor reuni pe scenă soliști vocali, orchestra, corul, corul de copii și baletul Operei Naționale Române din Iași. În distribuție se află sopranele Manuela Barna Ipate, care va cânta în spectacolul de miercuri, și Diana Bucur, prezentă în reprezentația de joi, tenorul Petru Pavel și baritonul Iordache Basalic.

Un punct de interes al celor două seri este prezența actorului Claudiu Bleonț, care va urca pe scena teatrului liric ieșean în această producție construită la intersecția dintre muzică, expresie corporală și teatralitate. Participarea sa adaugă o dimensiune scenică suplimentară unui spectacol care nu se sprijină doar pe forța sonoră, ci și pe tensiunea vizuală și dramatică.

La pupitrul dirijoral se va afla Bogdan Chiroșcă, cel care va coordona ansamblurile implicate într-o lucrare dificilă, de mare amploare, în care precizia ritmică, echilibrul dintre voci și orchestră și tensiunea dramatică au un rol esențial.

O lucrare despre destin, noroc și fragilitatea omului

„Carmina Burana” este cunoscută publicului larg mai ales prin celebrul cor „O Fortuna”, una dintre cele mai folosite și recunoscute pagini muzicale din cultura contemporană. Dincolo de această notorietate, lucrarea lui Carl Orff rămâne o construcție amplă despre instabilitatea vieții și despre roata destinului, care ridică și prăbușește cu aceeași ușurință.

Pentru publicul ieșean, cele două reprezentații reprezintă una dintre ultimele ocazii ale actualei stagiuni de a urmări un spectacol de mare anvergură pe scena Operei. Prezența simultană a orchestrei, corului, corului de copii și baletului transformă „Carmina Burana” într-un eveniment scenic complet, în care sonoritatea masivă este dublată de imagine, mișcare și expresie dramatică.

Stagiunea Operei Iași se încheie cu „Carmen”

După cele două reprezentații cu „Carmina Burana”, Opera Națională Română din Iași se pregătește de închiderea stagiunii 2025–2026. Ultimul spectacol programat este „Carmen”, de Georges Bizet, care va avea loc pe 17 iunie, de la ora 18:30, tot în Sala Mare.

Celebra operă a lui Bizet va marca finalul unei stagiuni în care publicul ieșean a avut acces la titluri importante din repertoriul liric și vocal-simfonic. În acest context, „Carmina Burana” funcționează ca un moment de intensitate înaintea finalului de sezon: un spectacol despre destin, pasiune și forța colectivă a scenei.

Maura ANGHEL