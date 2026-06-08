DSP Neamț a lăsat o școală fără autorizație din cauza apei

Situație gravă într-o comună din județul Neamț, unde Direcția de Sănătate Publică a retras autorizația sanitară de funcționare a Școlii „C.V. Gheorghiu” din Războieni și a amendat Primăria cu 10.000 de lei, în urma unor nereguli care au ridicat serioase semne de întrebare privind siguranța sanitară a elevilor.

Controlul a fost dispus de Instituția Prefectului Neamț, după o petiție semnată de cinci consilieri locali, care au reclamat probleme legate de calitatea apei și condițiile igienico-sanitare din localitate.

Potrivit concluziilor DSP, una dintre cele mai grave probleme identificate a fost lipsa monitorizării apei distribuite la grupurile sanitare ale școlii, verificările nemaifiind efectuate din noiembrie 2024.

Inspectorii au constatat, de asemenea, că spălătoarele nu beneficiază de apă potabilă asigurată prin rezervoare conforme, iar fosa septică amplasată în curtea unității nu dispune de un perimetru de protecție adecvat.

În urma acestor constatări, DSP Neamț a retras autorizația sanitară de funcționare a școlii, iar unitatea de învățământ a primit avertisment.

Doar două fântâni verificate din 14 aflate în evidență

Controlul a scos la iveală și probleme serioase privind sursele de apă ale comunei.

În lipsa unui sistem centralizat de alimentare cu apă, locuitorii din Războieni depind exclusiv de fântâni publice și private. Cu toate acestea, din cele 14 fântâni aflate în evidența autorităților locale, doar două au fost analizate.

Rezultatele au arătat că apa este nepotabilă și improprie consumului uman.

Mai mult, inspectorii au constatat că substanțele biocide utilizate pentru dezinfecție nu respectau normele legale, iar fântânile publice prezentau numeroase deficiențe: lipsa acoperișurilor de protecție, elemente metalice ruginite și o stare generală de neîngrijire.

Comisia mixtă de control a impus mai multe măsuri urgente. Conducerea școlii trebuie să asigure potabilitatea apei și să solicite reautorizarea sanitară până la 1 septembrie 2026. Totodată, fosa septică trebuie securizată de urgență.

Primăria are obligația să aducă fântânile publice la standardele legale până la 30 august 2026 și să informeze populația cu privire la sursele de apă care prezintă riscuri pentru sănătate.

O situație aparte rămâne cea a „Cişmelei Lela”, o sursă de apă frecvent utilizată inclusiv de șoferii aflați în tranzit. Autoritățile locale trebuie să clarifice atât statutul juridic al terenului, cât și siguranța sanitară a apei.

Prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a calificat situația drept una extrem de gravă și a criticat lipsa de implicare a administrației locale. „Sănătatea locuitorilor reprezintă o prioritate absolută. Nu voi tolera nicio abatere de la normele legale care pune în pericol viața oamenilor, cu atât mai mult atunci când vorbim despre copii. Situația constatată la Războieni este inacceptabilă”, a transmis prefectul. George NEGRU