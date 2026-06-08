Un recital de violoncel poate fi mai mult decât un moment artistic. Pe 10 iunie 2026, de la ora 17.00, la Cupola Palatului Braunstein din Iași, publicul este invitat la o întâlnire despre tradiție, formare și transmiterea unei arte de la profesor la elev.

Evenimentul o aduce în prim-plan pe Iris Anastasia Ota, elevă în clasa a III-a la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, care va susține un program alcătuit din șase lucrări. Alături de ea va evolua Clara-Sofia Lupașcu, violoncelistă și profesoara sa, masterandă la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, la clasa prof. univ. dr. Dan Prelipcean.

O scenă pentru formare, nu doar pentru performanță

Iris Anastasia Ota a început studiul muzicii de timpuriu, mai întâi la pian, sub îndrumarea mamei sale, lector univ. dr. Roxana Ota. Primele rezultate au venit prin premii obținute la competiții naționale și internaționale. La pian, a fost distinsă la Elite Musicians International Competition, Concursul Național „Carl Czerny” din Piatra Neamț, Concursul Internațional „Frédéric Chopin” din Bacău și Mediterraneo International Competition din Bari, Italia.

Începând cu clasa a II-a, Iris a descoperit violoncelul sub îndrumarea Clarei-Sofia Lupașcu. Instrumentul a devenit rapid o nouă formă de expresie, iar participările competiționale i-au adus premii la Concursul Național „Emanuel Elenescu” din Piatra Neamț, Elite Musicians International Competition, Concursul „CANTIS” Iași, Concursul Internațional „George Georgescu” din Tulcea și Jan Vychytil International Cello Competition din Praga.

Parcursul său a fost completat de participări la cursuri de măiestrie organizate în cadrul Festivalului Classix Iași și al CellEAST International Festival București, unde a lucrat cu profesori și artiști consacrați ai scenei muzicale europene.

Clara-Sofia Lupașcu, de la scenă la catedră

Clara-Sofia Lupașcu studiază violoncelul din clasa I și are deja un parcurs artistic solid. Este studentă la master, anul II, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, iar formarea sa a inclus studii cu prof. univ. dr. Dan Prelipcean, dar și cu profesorii Liliana Eugenia Baciu și Florin Sandu.

A participat la masterclass-uri susținute de profesori din țară și din străinătate, între care Marin Cazacu, Răzvan Suma, Judith Ermert, Laszlo Fenyo, Beatrice Petit Reibel, Agnes Kallay, Stuart Picombe și Josef Luptak. De asemenea, a obținut Trofeul „Lira de Aur” și Trofeul „Emanuel Elenescu”, precum și premii la concursuri naționale și internaționale.

Din 2021, Clara-Sofia Lupașcu este membră a Orchestrei Române de Tineret. A fost membră a Orchestrei Naționale Junior, a orchestrei „Sinfonietta” și a Orchestrei de Tineret România–Moldova. A colaborat cu Filarmonica de Stat „Moldova” Iași, Filarmonica „George Enescu” Botoșani și Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău.

Din 2023, este profesoară de violoncel la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, iar elevii săi au obținut rezultate la olimpiade și concursuri naționale și internaționale.

De la Bach și Boccherini la Beethoven și Popper

Programul recitalului reunește lucrări din repertoriul violoncelistic clasic și romantic, dar și partituri cu valoare formativă pentru tinerii interpreți. Clara-Sofia Lupașcu va interpreta lucrări de J.S. Bach, Luigi Boccherini, Alfredo Piatti și Gaspar Cassadó.

Iris Anastasia Ota va aduce în fața publicului piese semnate de Benedetto Marcello, Antonio Vandini, Ludwig van Beethoven, W. H. Squire, David Popper și Alexander Arutiunian. Alegerea repertoriului conturează un traseu artistic în care tehnica, expresivitatea și maturizarea interpretativă se întâlnesc firesc.

La pian vor acompania conf. univ. dr. Edit Arva și lector univ. dr. Roxana Ota, două prezențe importante în susținerea dialogului muzical dintre violoncel și pian.

„Tradiție și devenire în arta violoncelului” este organizat de Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași și Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași, în parteneriat cu Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași. Coordonatorii proiectului sunt dr. Aurica Ichim și lector univ. dr. Roxana Ota.

Maura ANGHEL