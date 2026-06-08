Mașină oprită la Sculeni! Polițiștii au pus imediat sechestru

Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni au indisponibilizat un autoturism în valoare de aproximativ 160.000 de lei, căutat de autoritățile din Belgia în vederea confiscării.

Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, incidentul a avut loc în dimineața zilei de 7 iunie, în jurul orei 09:00, când la controlul de frontieră s-a prezentat un bărbat în vârstă de 38 de ani, aflat la volanul unui autoturism fabricat în anul 2023 și înmatriculat în Belgia.

În timpul controlului, polițiștii de frontieră au avut suspiciuni privind situația juridică a vehiculului și au efectuat verificări suplimentare în bazele de date internaționale.

În urma acestora, s-a constatat că autoturismul figura ca bun căutat pentru confiscare, semnalarea fiind introdusă de autoritățile belgiene.

Dosar penal pentru tăinuire

Autovehiculul, evaluat la aproximativ 160.000 de lei, echivalentul a peste 30.000 de euro, a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor.

Pe numele persoanei aflate la volan au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care autoturismul a ajuns în posesia șoferului și dacă acesta cunoștea situația juridică a vehiculului.

Cazul de la Sculeni se adaugă numeroaselor situații în care polițiștii de frontieră descoperă autoturisme semnalate ca fiind furate, căutate pentru confiscare sau implicate în litigii judiciare în alte state europene.

Verificările efectuate în punctele de trecere a frontierei permit identificarea rapidă a acestor vehicule prin intermediul bazelor de date naționale și internaționale utilizate de autoritățile de aplicare a legii. Andrei TURCU