Festivalul Serile Filmului Românesc revine la Iași, în perioada 5–9 august 2026, cu o temă care vorbește direct despre nevoia publicului de a se regăsi în povești. Ediția a 17-a a SFR este construită în jurul ideii de „Terapie”, înțeleasă nu ca diagnostic, rețetă sau soluție universală, ci ca invitație la introspecție, dialog și reconectare.

Tema vine într-un moment în care tot mai mulți spectatori caută în cinema, teatru și muzică mai mult decât divertisment. Arta devine, în acest context, un spațiu în care emoțiile pot fi privite fără grabă, iar întrebările personale pot fi așezate în povești mai mari decât propria viață.

Organizatorii SFR spun că filmul și teatrul au mereu ceva de spus despre ceea ce doare, bucură, neliniștește sau surprinde. De aici pornește și ediția din 2026: de la ideea că întâlnirea cu arta poate deschide un dialog interior, dar și o conversație cu ceilalți.

Ada Lupu, imaginea ediției SFR 17

Imaginea ediției din acest an este actrița Ada Lupu, de la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, cunoscută publicului și din producțiile cinematografice „Plaha” și „Comatogen”, semnate de regizorul Igor Cobileanski.

Actriță a scenei ieșene din 2013, Ada Lupu face parte dintr-o generație artistică interesată de teme sensibile, vulnerabilitate și emoții dificil de numit. Alegerea ei ca imagine a festivalului întărește direcția ediției: un SFR mai interiorizat, mai atent la spectator și la felul în care arta poate produce schimbare, limpezire sau măcar o formă de recunoaștere.

„Mă onorează să fiu imaginea acestui festival, am acceptat fără să stau pe gânduri. Da, cred că arta poate funcționa și ca terapie, fără a-și face un scop din asta”, transmite Ada Lupu, în comunicatul festivalului.

Actrița vorbește despre film ca despre o formă de dialog cu spectatorul. Indiferent dacă are un mesaj clar sau o abordare observațională, filmul îl provoacă pe privitor să se poziționeze, să se întrebe, să participe la un exercițiu de autocunoaștere. Iar autocunoașterea, spune Ada Lupu, este în sine terapeutică.

Cinci zile de film, teatru, muzică și întâlniri cu artiști

Managerul festivalului, Andrei Giurgia, explică tema ediției printr-o întrebare simplă: de ce continuăm să mergem la cinema, la teatru, la festivaluri? Răspunsul propus de SFR 17 este că poveștile bune ne ajută să înțelegem ceva despre noi, despre ceilalți și despre lumea în care trăim.

„Terapia prin artă nu e un concept nou, dar e unul pe care credem că trebuie să îl aducem în prim-plan, mai ales acum. Ne-am dorit ca această ediție să fie un spațiu în care publicul să se simtă văzut”, transmite Andrei Giurgia.

Această direcție poate transforma ediția 2026 într-unul dintre cele mai personale momente din istoria recentă a festivalului. Nu doar filmele vor conta, ci și felul în care publicul va intra în dialog cu ele, cu artiștii invitați și cu propriile emoții.

Programul SFR 17 va reuni film, teatru, muzică și dialoguri cu artiști și cineaști. Pe parcursul celor cinci zile, festivalul va include avanpremiere, proiecții speciale, spectacole de teatru, concerte, conferințe și întâlniri cu publicul.

Maura ANGHEL