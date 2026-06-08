Iașul se încarcă la priză: vânzările de electrice sfidează criza

* parcul de autoturisme „verzi” al Iașului a crescut cu 11,5% în doar cinci luni * județul se află în plină transformare, chiar dacă marile bastioane ale electromobilității – București, Ilfov, Timiș, Cluj și Constanța – continuă să ruleze cu ceva mai multă viteză * par să-și piardă încet-încet pofta pentru „rablele de import”

Iașul apasă tot mai puternic pedala electrificării. În primele cinci luni ale anului, ieșenii au înmatriculat 288 de autoturisme electrice, o creștere echivalentă cu 11,5% din întregul parc de mașini electrice existent în județ la începutul anului, când erau înregistrate 2.487 de astfel de vehicule.

Performanța depășește media națională de 10,5% și arată că județul se află în plină transformare, chiar dacă marile bastioane ale electromobilității – București, Ilfov, Timiș, Cluj și Constanța – continuă să ruleze cu ceva mai multă viteză. Capitala rămâne campioana absolută a României electrice, cu aproape 40% din toate înmatriculările realizate în acest an și peste o treime din întregul parc auto electric al țării.

În topul preferințelor ieșenilor, Tesla continuă să fie regina neîncoronată a șoselelor, cu 57 de unități înmatriculate de la începutul anului. Însă lupta pentru viitorul mobilității devine tot mai încinsă. Hyundai și Ford câștigă rapid teren, iar adevărata surpriză vine din Asia: valul de automobile electrice produse în China începe să se facă simțit și pe piața locală.

Veștile bune nu se opresc aici. În ciuda unei economii care îi face pe mulți să privească de două ori înainte de a scoate banii din buzunar, piața mașinilor noi rezistă spectaculos. În județ au fost înmatriculate 1.242 de autoturisme noi în primele cinci luni ale anului, iar luna mai a spart toate barierele, cu un record de 321 de unități.

În schimb, românii par să-și piardă încet-încet pofta pentru „rablele de import”. Numărul autoturismelor second-hand aduse din străinătate și înmatriculate la Iași a coborât la 4.883 în perioada ianuarie-mai, semn că tot mai mulți șoferi încep să privească spre mașini mai noi, mai curate și mai eficiente.

După ani în care mașinile electrice păreau o curiozitate rezervată câtorva entuziaști, cifrele arată că Iașul intră cu viteză în era mobilității electrice. Iar dacă ritmul actual se menține, anul 2026 ar putea deveni unul dintre cei mai importanți ani din istoria pieței auto locale. Daniel BACIU