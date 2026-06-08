Weekend negru, la Iași: 99 de șoferi eliminați din trafic. Un tânăr a fost arestat

Polițiștii ieșeni au desfășurat, în perioada 6-8 iunie, ample acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere, iar bilanțul scoate la iveală un fenomen îngrijorător: aproape 100 de șoferi au fost considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic și au rămas fără dreptul de a conduce.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, 99 de conducători auto au fost scoși din trafic, fiindu-le suspendate permisele de conducere conform prevederilor legale. În același timp, 51 de autovehicule au fost trase pe dreapta și declarate nesigure pentru circulația pe drumurile publice, certificatele de înmatriculare fiind retrase până la remedierea deficiențelor constatate.

Arestat după ce a condus beat și fără permis

Cel mai grav caz a fost înregistrat la Târgu Frumos, unde un tânăr de 23 de ani a ajuns după gratii.

Potrivit anchetatorilor, acesta a fost depistat pe 6 iunie la volanul unui autoturism pe DN 28A, în localitatea Târgu Frumos. Testarea alcoolscopică a indicat o concentrație de 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările ulterioare au arătat că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

După reținerea pentru 24 de ore, tânărul a fost prezentat procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pașcani, care au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Polițiștii au deschis mai multe dosare penale după ce au depistat persoane aflate ilegal la volan.

Un bărbat de 47 de ani a fost surprins conducând în municipiul Iași fără să dețină permis pentru nicio categorie de vehicule.

La Belcești, un tânăr de 18 ani a fost prins conducând deși avea permisul suspendat încă din 30 mai.

De asemenea, un adolescent de 17 ani a fost depistat la volan în municipiul Iași, fără să fi obținut vreodată permis de conducere.

Alcool la volan și dosare penale

În dimineața zilei de 8 iunie, polițiștii rutieri au oprit în municipiul Iași un șofer în vârstă de 21 de ani. Aparatul alcooltest a indicat 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care a dus la deschiderea unui dosar penal.

Un alt șofer, de 39 de ani, a fost depistat pe 6 iunie cu o alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Tot pe 6 iunie, în comuna Aroneanu, un bărbat de 50 de ani a fost prins conducând un autoturism radiat din circulație. În plus, acesta consumase alcool, etilotestul indicând 0,35 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost sancționat contravențional și a rămas fără permis, iar pe numele său a fost deschis și un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul neînmatriculat.

Acțiunile polițiștilor rutieri continuă, autoritățile anunțând că vor intensifica controalele pentru combaterea consumului de alcool la volan și a conducerii fără permis, două dintre principalele cauze ale accidentelor grave produse pe drumurile din județul Iași. Andrei TURCU