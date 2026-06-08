Cod Portocaliu de inundații în Iași

* Râul Miletin amenință să iasă din matcă, autoritățile sunt în alertă

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis luni, 8 iunie 2026, o avertizare hidrologică de tip Cod Portocaliu pentru județul Iași, valabilă în intervalul orar 09:00–12:00.

Specialiștii avertizează că pe râul Miletin, afluent al Jijiei, în zona Stației Hidrometrice Șipote, există risc de creșteri rapide ale debitelor și nivelurilor apei, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte. În anumite sectoare pot fi depășite cotele de inundație, existând pericolul inundării terenurilor din apropierea cursului de apă.

Autoritățile le recomandă locuitorilor din zonele vizate să evite deplasările în apropierea râurilor și să nu încerce sub nicio formă traversarea drumurilor, podurilor sau podețelor acoperite de apă. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să își protejeze bunurile și animalele, mutându-le în zone sigure.

Echipajele de intervenție monitorizează permanent evoluția situației hidrologice, iar populația este îndemnată să urmărească anunțurile oficiale și să respecte indicațiile autorităților.

Pentru informații despre măsurile de protecție în caz de inundații, cetățenii pot consulta platforma Fiipregatit.ro și aplicația DSU. Andrei TURCU