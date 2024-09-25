CJ Iași împarte 9,3 milioane de lei pentru construirea de piețe și terenuri de sport în mediul rural

* vor fi construite 20 de terenuri sportive, în comunele Ciurea, Comarna, Dumești, Todirești, Bălțați, Țibănești, Mironeasa, Țigănași, Ipatele, Probota, Golăești, Hărmănești, Coarnele Caprei, Miroslovești, Costești, Movileni, Bârnova, Lețcani, Românești și Butea * piețe agroalimentare noi vor apărea la Miroslava, Scobinți, Bălțați, Ciurea și Holboca

Plenul Consiliului Județean a aprobat, marți, proiectele declarate câştigătoare în cadrul sesiunii din anul 2024 a „Programului Judeţean de Dezvoltare Economico-Socială Iaşi pentru perioada 2021-2024” și încheierea contractelor cu beneficiarii. Astfel, la Componenta A - Construirea/ modernizarea/ reabilitarea pieţelor/ târgurilor din cele 6 solicitări au fost aprobate 5, urmând a fi înființate piețe agroalimentare în Miroslava (500 mii lei), Scobinți (500 mii lei) și Bălțați (500 mii lei), în timp ce piețele existente în comunele Ciurea - sat Lunca Cetățuii (500 mii lei), și Holboca - sat Dancu (392 mii lei) vor fi modernizate.

La Componenta B, din 23 de solicitări au fost aprobate 20, urmând a construite terenuri de sport în comunele Ciurea (sat Piciorul Lupului), Comarna (sat Osoi), Dumești, Todirești (în incinta Școlii Gimnaziale nr.1), Bălțați, Țibănești (sat Jigoreni, teren cu gazon sintetic), Mironeasa (sat Urșița), Țigănași (la Școala Gimnazială „Costache Antoniu”), Ipatele (sat Cuza-Vodă), Probota (sat Perieni), Golăești, Hărmănești, Coarnele Caprei, Miroslovești, Costești, Movileni, Bârnova (sat Vișan), Lețcani, Românești (sat Avântu) și Butea, fiecare în valoare de câte 350.000 lei.

Valoarea totală a proiectelor este de 9,38 milioane lei, din care 7 milioane lei pentru terenurile de sport.

Au fost respinse proiectele depuse de UAT-urile Schitu Duca, Trifești, Scânteia și Mogoșești, din varii motive, precum lipsa aprobării în Consiliul Local, punctaj insuficient sau chiar lipsa unui certificate de urbanism! Daniel BACIU