CJ pune la cale o mutare care poate schimba dinamica din educație

O decizie cu implicații directe asupra sistemului educațional din Iași, prinde contur în culisele administrației: Consiliul Județean se pregătește să dea undă verde unei noi activități finanțate integral din venituri proprii, desfășurată pe lângă Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași.

La prima vedere, pare o simplă formalitate birocratică. În realitate, însă, este vorba despre un mecanism care conectează direct mediul universitar cu școala reală, cu elevi, profesori și viitorii dascăli aflați în formare. Practica pedagogică – acel moment esențial în care teoria întâlnește realitatea din clasă – devine astfel o activitate organizată, reglementată și, mai ales, finanțată din surse proprii.

Inițiativa vine în baza unei colaborări deja existente cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, mai exact cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Studenții care se pregătesc să devină profesori ajung în școlile din județ, unde sunt ghidați de profesori mentori – cadre didactice cu experiență, care nu doar predau, ci modelează viitoarele generații de dascăli.

Și aici intervine miza reală: banii. Sumele încasate de la universitate nu rămân la nivel instituțional abstract, ci se transformă direct în venituri pentru profesorii implicați în formarea studenților. Practic, mentoratul devine recunoscut și remunerat, într-un sistem în care, de multe ori, efortul suplimentar al cadrelor didactice rămâne invizibil.

Este o mutare care poate schimba dinamica din educație: profesorii sunt stimulați să se implice, studenții beneficiază de îndrumare mai bună, iar instituțiile își creează propriile surse de finanțare, reducând presiunea asupra bugetului public.

Totul este construit pe baza unui cadru legal clar – de la Legea finanțelor publice locale până la prevederile Codului administrativ – ceea ce oferă stabilitate și legitimitate acestui tip de activitate.

În spatele formulărilor administrative se ascunde însă o direcție strategică: educația începe să se autofinanțeze, cel puțin parțial, prin mecanisme flexibile și parteneriate instituționale. Carmen DEACONU