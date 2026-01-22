Colegiul Național din Iași marchează 198 de ani de la întemeiere printr-o serie de evenimente desfășurate între 19 și 30 ianuarie 2026, în cadrul „Zilelor Colegiului Național”. Momentul aniversar are punctul central vineri, 23 ianuarie 2026, când este programată festivitatea oficială în Sala de Festivități.

Instituția, fondată de Gheorghe Asachi, propune un program care aduce împreună elevi, profesori, părinți și absolvenți, cu accent pe cultură, știință, educație civică și dialog între generații.

Ziua-cheie: 23 ianuarie 2026 – festivitate, spectacol și întâlnirea generațiilor

Vineri, 23 ianuarie, de la ora 10.00, în Sala de Festivități, are loc Festivitatea de celebrare a 198 de ani de la întemeierea Colegiului Național din Iași.

În aceeași zi sunt programate:

Spectacolul elevilor „Trecut și Prezent la Colegiul Național Iași”

„Arc peste timp” , întâlnirea dedicată profesorilor de ieri și de astăzi

Parada costumelor și Concursul de tablouri vivante, ca momente cu puternică încărcătură simbolică

Ce cuprinde programul 19–30 ianuarie: dezbateri, concursuri, ateliere, expoziții

Agenda „Zilelor Colegiului” include o paletă amplă de activități educaționale și culturale, multe dintre ele organizate în perioada „Școala Altfel”. Printre reperele programului se regăsesc:

Evenimente culturale și întâlniri cu invitați

Lansarea numerelor 51–52 ale revistei „Spre lumină”

Întâlnirea „Despre pasiunea care modelează destine” cu Andreea Boboc (actriță la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”)

Dezbaterea „Modele culturale”

Drama Club Improvisation

Istorie, identitate și modele

Dezbatere + expoziție: „Femei în epoca Unirii Principatelor Române: repere și contribuții”

Dezbaterea „Personalități marcante ale Colegiului Național”

Activitatea „Istoria orașului Iași, istoria Colegiului Național”

Dezbaterea „Maiorescu – o conștiință” (pe marginea volumului „Maiorescu. Confesiunea unui stoic”)



Știință, creativitate și competiții

Concursul „Start spre performanța științelor biologiei”

Concurs interdisciplinar „Science Fusion” (Științe ale Pământului)

Activitatea „Soluționarea situațiilor problemă”

Fotohand

Concurs de creații: „Aventură în cerneală: cum am devenit autoare la 11 ani”

Educație civică, prevenție și teme actuale

Joc de rol / dezbatere: „AI progres sau dependență”

Atelier de educație juridică: „Spune NU violenței”

Activitate de prevenție: „Adevărul din spatele măștii” (conștientizarea pericolului consumului de droguri)

Muzică, arte vizuale și final de gală

Recital extraordinar „O antologie a iubirii” cu pianistul Andrei Gologan

Proiect foto „Orașul prin ochii noștri (foto story urban)”

Vernisaj de creații plastice și digitale

Balul Bobocilor

Tradiție și reinventare”

Organizatorii punctează mesajul unei școli care își respectă rădăcinile, dar își construiește viitorul prin inițiative adaptate generației actuale: dezbateri despre AI, educație juridică, prevenție, competiții și proiecte interdisciplinare. La 198 de ani, Colegiul Național din Iași nu marchează doar o aniversare, ci reafirmă ideea de școală ca spațiu viu, în care tradiția și prezentul se întâlnesc firesc.