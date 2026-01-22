România a obținut un rezultat rar întâlnit la nivel liceal: a ocupat integral podiumul la Campionatele EurAsiatice de Dezbateri pentru Elevi, competiție desfășurată la Istanbul (Turcia), în perioada 17–19 ianuarie, cu 72 de echipe din 14 țări. Pe lângă medaliile pe echipe, delegația României a câștigat și aur la individual.

Cine a reprezentat România la competiția din Istanbul

Delegația a fost coordonată de Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR) și a inclus 10 elevi (membri ai Lotului Național), împărțiți în trei echipe, sprijiniți de un antrenor principal și un corp de arbitraj format din trei arbitri români.

Performanța Alexiei Teodoru, elevă la „Garabet Ibrăileanu” Iași

Printre performerii lotului s-a remarcat Alexia Teodoru, elevă în clasa a XI-a E la Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, participantă în echipa Ardor Romania Blue, alături de doi elevi din Cluj și Craiova.

Parcurs perfect în meciuri: 6 din 6, calificare de pe primul loc

Echipa Alexiei a câștigat 6 din 6 meciuri, în mod unanim, avansând ca prima echipă în optimi, apoi trecând de fazele eliminatorii până la titlul de vicecampioni.

Locul 8 la vorbitori, în regim Open

La individual, Alexia Teodoru s-a clasat în top 10 vorbitori (Open), pe locul 8, într-un concurs internațional cu participare extinsă.

Iașul, pe harta dezbaterilor de performanțăRezultatul vine și din munca de club: Alexia este membră a Garabet Debate, clubul de dezbateri al colegiului, coordonat de prof. Cristina Chiprian. Performanța confirmă rolul dezbaterilor în dezvoltarea gândirii critice, a argumentării structurate și a cooperării – competențe-cheie pentru școală, admitere și carieră.

De ce contează acest rezultat

România a avut un palmares fără precedent la nivel liceal: podium complet pe echipe.

Reușita arată că dezbaterile devin o rută de excelență pentru elevii români.

Pentru Iași, performanța Alexiei e un semnal clar că orașul produce tineri competitivi internațional.

Dacă ești elev (sau părinte) și vrei să intri într-un club de dezbateri din Iași, urmărește activitatea echipelor școlare și calendarul ARDOR: selecțiile și antrenamentele sunt, de multe ori, „rampa” către lotul național.