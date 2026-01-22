În Crucea (comuna Lungani), unul dintre cele mai sărace sate din județul Iași, educația se face „la limită”: trei clase fac naveta, iar o clasă învață la centrul bisericii. Pentru copiii sub 5 ani nu există grădiniță, iar circa 120 rămân anual în afara educației preșcolare. Preotul din sat, Adrian Tărnița, împreună cu Asociația „Egali în Visuri” și Parohia Crucea, încearcă să strângă bani pentru o grădiniță socială.

O școală la limită, un sat cu peste 1.000 de copii

În Crucea, comuna Lungani, județul Iași, educația începe cu improvizația. Satul are peste 1.000 de copii, iar școala locală abia ține pasul cu realitatea din teren: trei clase fac naveta, iar o clasă își ține orele la centrul bisericii.

Într-o comunitate în care familiile sunt adesea numeroase, veniturile instabile, iar grijile zilnice sunt despre „strictul necesar”, lipsa educației timpurii nu e un detaliu administrativ. Este o ruptură care se vede mai târziu în abandon, în decalaje și în șanse ratate.

120 de copii sub 5 ani rămân anual fără grădiniță

Cei mai mici sunt, paradoxal, cei mai invizibili. Copiii cu vârste de sub 5 ani nu sunt primiți „la grădi” pentru că nu există o locație adecvată. În jur de 120 de preșcolari rămân anual în afara oricărui sistem de educație preșcolară.

Pentru ei, „grădinița” înseamnă, cel mult, o aripă improvizată a școlii: spații supraaglomerate, subdimensionate, neadaptate vârstei. Lipsesc grupurile sanitare gândite pentru copii mici, nu există sală dedicată pentru activități psihopedagogice și nici izolator conform normelor. Iar fără un loc de joacă modern și sigur, dezvoltarea lor fizică și socială se întâmplă „cum se poate”.

Cine strânge bani: preotul Adrian Tărnița și organizațiile din comunitate

Din mijlocul acestei realități, părintele Adrian Tărnița încearcă de peste șase ani să construiască ceva ce, în alte locuri, este normalitate: un spațiu sigur pentru educație, joacă și dezvoltare.

Inițiativa este susținută de Asociația „Egali în Visuri”, în parteneriat cu Parohia Crucea și cu sprijinul Centrului social filantropic „Sfinții Adrian și Natalia”, organizații care lucrează de ani buni în comunitate.

În timp, proiecte precum „Masa Speranței” (hrană caldă pentru 150 de copii) sau „Școala, cea mai bună alegere” (sprijin pentru sute de elevi la început de an școlar) au arătat, spun inițiatorii, cât de mult contează siguranța și continuitatea în viața unui copil.„Sunt preot de ceva ani în satul Crucea și nu îmi place să rămân indiferent la problemele comunității. Atât cât pot, fac! Și voi face în continuare. Și știți de ce? Pentru că am văzut schimbări. Am văzut cum, prin activități și dăruire, poți modela caractere. Poți schimba mentalități. De aceea adăpostim un centru, sprijinim educația, oferim hrană, îmbrăcăminte și alte ajutoare, ajutăm la teme, căutăm soluții la probleme. Dar toate costă! Și nu este mic efortul depus!

Sunt copii foarte buni! Doar că trebuie să privim mai serios spre ei și mai puțin la neajunsurile noastre”, a spus preotul satului.

Ce vor să construiască: grădiniță socială de 330 mp, pentru 80–100 de copii/an

Planul propus urmărește construirea unei grădinițe sociale moderne, de aproximativ 330 mp, cu:

4 săli de clasă

hol și zonă de așteptare

cabinet psihopedagogic și izolator

grupuri sanitare adaptate copiilor

acces pentru persoane cu dizabilități

centrală termică și instalații eficiente

curte împrejmuită și loc de joacă exterior

mobilier, materiale didactice și echipamente IT

Capacitatea estimată este de 80–100 de copii pe an, cu educație timpurie gratuită pentru familiile vulnerabile.

400.000 de euro: cât costă și cum ar urma să fie finanțat proiectul

Costul estimat al investiției este de aproximativ 400.000 de euro, sumă care include construcția, instalațiile, finisajele, dotările, locul de joacă, echipamentele, plus costurile administrative și de avizare.

Finanțarea ar urma să vină din:

sponsorizări (inclusiv redirecționarea a până la 20% din impozitul pe profit , în limitele legii)

donații individuale

campanii publice

posibil, granturi și finanțări

De ce miza e mai mare decât o clădire

În Crucea, grădinița nu e un proiect „frumos”. Este un test de responsabilitate colectivă. Pentru că atunci când un sat are sute de copii, dar nu are loc pentru cei mai mici, viitorul începe să se îngusteze înainte de prima literă. Iar dacă vrei să rupi cercul sărăciei, primul pas nu e un discurs. E o ușă deschisă la timp.

Maura ANGHEL