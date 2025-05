Coloseul Bragadiru va reveni la forma din anul 1905

* imobilul, în care a funcționat multă vreme Cinematograful Tineretului, va fi transformat într-un hub cultural

La Primăria Iaşi a fost semnat, miercuri, contractul de lucrări de reabilitare arhitecturală şi funcţională a fostei clădiri Coloseul Bragadiru, cunoscută publicului ieşean dept Cinematograful Tineretului. Imobilul a fost construit în perioada interbelică dar demolat în mare parte în urma unui incendiu din anul 2014. Acum, se doreşte aducerea cinematografului la expresia arhitecturală din 1905. „În momentul în care am ajuns primar, în 2016, am început demersurile pentru preluarea cinematografelor de la RADEF. Am reuşit să luăm, prin decizia ÎCCJ, Cinematograful Dacia, Cinematografele Tineretului, Victoria, Republica. Nu am reuşit să îl preluăm pe cel din Copou, pentru că fusese vândut ilegal. Toate cele patru cinematografe preluate au intrat într-un proces de modernizare. Cel mai avansat este Cinematograful Victoria, care acum poartă denumirea de Sala Unirii”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Reabilitarea arhitectuarlă şi funcţională a Cinematografului Tineretului va fi făcută în cel mult 36 de luni, contra sumei de 16, 24 milioane de lei cu TVA. Fondurile provin de la Institutul Naţional al Patrimoniului, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Primăria Municipiului Iaşi şi Ateneul Naţional din Iaşi.

Conform proiectului, lucrările presupun consolidarea, restaurarea şi revitalizarea spaţiului interior şi exterior, refacerea faţadei de la frontul străzii Lăpuşneanu sub o formă apropiată de cea a Coloseului Bragadiru din anul 1905, dezafectarea câtorva anexe de pe amplasament şi desfacerea pereţilor interiori, a scărilor, a acoperişului şi a planşeelor interioare.

Ulterior finalizării lucrărilor, imobilul va fi transformat într-un hub cultural. Amplasamentul de pe Strada Lăpuşneanu 18 are 800 de metri pătraţi. Imobilul va avea un regim de parter, supantă, etaj, etaj retras, cu o înălţime maximă de 12,70 metri, aria construită va fi de 524 de metri pătraţi, iar cea desfăşurată de 1.062 de metri pătraţi. „Nu am preluat nişte cinematografe. Am preluat nişte clădiri aflate în stare jalnică, jefuite, nefolosite, pentru care nimeni nu ne-a asigurat nicio finanţare. Le restaurăm şi le transformăm în clădiri de spectacole şi concerte, ceea ce modifică cu totul destinaţia lor iniţială şi implică foarte multe din punct de vedere al securităţii, al securităţii la incendiu”, a declarat Andrei Apreotesei, fostul manager al Ateneului Naţional din Iaşi.

„Clădirea a suferit foarte multe modificări în timp. Strada Lăpuşneanu a fost un centru de viaţă socială în perioada interbelică a Iaşului, ca un salon public. Încet-încet şi-a pierdut strălucirea de altă dată. După cutremurul din 77 multe clădiri au fost demolate. Este o bucurie să avem o astfel de provocare”, a declarat arhitectul Ionel Oancea. proiectantul general al lucrărilor. Laura RADU