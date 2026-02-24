Comuna Ciurea își face orchestră!

* sunt așteptați toți tinerii care stăpânesc un instrument cu coarde, de suflat — fie din lemn, fie din alamă — sau de percuție și care își doresc să devină parte din „sunetul viu al tradiției”

Ciurea face un nou pas curajos spre revitalizarea tradițiilor autentice, pregătind un proiect cultural care își propune să aducă muzica populară mai aproape de noua generație. Ansamblul Folcloric „Ciureana”, parte a Centrului Cultural „Cela Neamțu”, își mărește familia artistică și lansează un apel către copiii și adolescenții pasionați de muzică: formarea unei orchestre populare de tineri, un demers care vrea să transforme talentul local într-o adevărată voce a comunității.

Inițiatorii proiectului spun că „fiecare instrument popular are propria magie. Vioara spune povești vechi cât satul, fluierul trezește dorul, acordeonul încălzește sufletul, iar toba pune în mișcare însăși inima comunității. Nu este doar muzică — este emoție, identitate și continuitate. Sunetul autentic nu se ascultă doar, ci se simte, iar prin această orchestră tradiția ar urma să prindă un nou suflu”.

Tinerii care vor alege să facă parte din orchestră vor avea parte de repetiții organizate și evoluție muzicală reală, într-un colectiv unde prieteniile se leagă firesc, prin pasiune comună. Proiectul promite participări la spectacole și concursuri, dar și deplasări în țară și, posibil, peste hotare, oferind astfel șansa unor experiențe artistice autentice încă de la vârste fragede. Un detaliu important pentru familii este faptul că înscrierea este gratuită, inițiativa având scop cultural și educativ.

Sunt așteptați toți tinerii care stăpânesc un instrument cu coarde, de suflat — fie din lemn, fie din alamă — sau de percuție și care își doresc să devină parte din „sunetul viu al tradiției”. Organizatorii speră ca orchestra să devină, în timp, un simbol cultural al comunei Ciurea și un spațiu în care talentul local să fie descoperit și cultivat.

Ansamblul Folcloric „Ciureana” este o apariție relativ recentă pe scena culturală ieșeană, fiind înființat la 27 decembrie 2023, la inițiativa Primăriei Comunei Ciurea și a Consiliului Local, cu ocazia Festivalului Iernii dedicat obiceiurilor tradiționale. În doar puțin peste doi ani de activitate, ansamblul a reușit să obțină rezultate remarcabile, confirmând seriozitatea și valoarea artistică a proiectului.

Printre cele mai importante distincții se numără Premiul I la Festivalul „Cântec drag din plai străbun” 2025, Premiul I la Festivalul Internațional „Mugurelul” 2025, dar și Trofeul categoriei la concursul „Tradiții strămoșești”, performanțe care au adus numele Ciurei în atenția iubitorilor de folclor din întreaga regiune.

Sub îndrumarea instructorilor coregrafi Enachi Șerban și Dutcovici Simona, ansamblul continuă să crească, iar noua orchestră populară ar putea deveni următorul capitol important din povestea unei comunități care a ales să-și păstreze rădăcinile vii prin muzică, dans și pasiune. Carmen DEACONU