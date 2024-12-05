Concedii sustenabile. Tinerii își planifică vacanțele cu impact redus asupra mediului

Într-un oraș cu o istorie culturală și academică atât de bogată, nu este surprinzător că tinerii din Iași își aduc aportul la o mișcare globală importantă: turismul sustenabil. Generația de astăzi este mai conștientă de impactul său asupra mediului decât oricând, iar acest lucru se reflectă chiar și în felul în care își planifică vacanțele. Din ce în ce mai mulți ieșeni aleg să călătorească responsabil, evitând turismul de masă și căutând experiențe care să aibă un impact pozitiv asupra naturii și comunităților locale.

Angajam agenti paza, barbati, femei, magazine si fabrici, asiguram transport, salar motivant. Tel: 0751280039, 0755236545

Maria și Alex, doi prieteni din Iași, sunt exemplele perfecte ale acestei schimbări. Anul trecut, au renunțat la zborurile scurte și vacanțele în resorturi all-inclusive pentru a explora România cu trenul și bicicleta. „Am pornit de la Iași spre Maramureș, am mers cu trenul până la Sighetu Marmației, iar de acolo am continuat pe biciclete închiriate. Am stat la o pensiune mică, unde am învățat să facem pâine și să folosim ingrediente locale. A fost o experiență complet diferită față de ceea ce știam despre vacanțe – mult mai autentică și conectată cu natura”, povestește Maria.

Pentru generația lor, vacanțele sustenabile nu sunt doar o opțiune, ci o necesitate. Ei înțeleg că fiecare călătorie vine cu un cost ecologic, iar reducerea acestuia devine o prioritate. De la alegerea trenului în locul avionului, până la cazările care respectă mediul, deciziile lor reflectă dorința de a proteja ceea ce vizitează.

Iașul, un oraș situat la intersecția culturilor și al poveștilor, nu este doar un punct de plecare. Mulți tineri descoperă că orașul lor natal poate fi o destinație în sine pentru turism responsabil. Zone precum Rezervația Repedea, Grădina Botanică sau dealurile împădurite din jurul Iașului sunt perfecte pentru drumeții sau escapade cu bicicleta. În plus, inițiativele de turism local, cum ar fi atelierele de ceramică de la Cucuteni sau micile pensiuni rurale din zona Iașului, oferă oportunități pentru o experiență profundă, fără a consuma resurse inutile.

Dincolo de granițele județului, tinerii se aventurează spre locuri din România care au îmbrățișat deja conceptul de turism verde. Maria și Alex au fost impresionați de Delta Dunării, unde au explorat canalele cu caiacul, au dormit în corturi ecologice și au mâncat pește proaspăt pregătit de localnici. „Ce ne-a atras a fost simplitatea. În loc de o cameră de hotel cu aer condiționat, am avut nopți sub cerul plin de stele și sunetul naturii ca fundal. A fost magic”, își amintește Alex.

Însă poveștile lor nu se opresc aici. Iașul este conectat prin rețele de tren către Europa, iar multe dintre călătoriile lor internaționale urmează aceleași principii. Cu un buget redus, trenurile devin o soluție perfectă pentru a explora destinații precum Budapesta, Praga sau chiar Alpii elvețieni. Un bilet Interrail, accesibil mai ales pentru studenți, le-a permis să descopere peisaje spectaculoase, să interacționeze cu oameni din diferite culturi și să reducă amprenta de carbon.

Alegerea sustenabilității vine la pachet cu provocări, dar și cu satisfacții uriașe. „Nu mai e doar despre locurile unde ajungi, ci despre cum ajungi acolo și ce fel de impact ai asupra comunităților pe care le întâlnești. Să bei o cafea făcută de un mic fermier dintr-un sat izolat sau să cumperi un suvenir direct de la un meșteșugar înseamnă mai mult decât un simplu act comercial. Este un mod de a sprijini oamenii care își trăiesc viața în armonie cu natura”, explică Maria.

În Iași, această tendință este tot mai vizibilă, iar grupurile de prieteni preocupați de călătorii verzi își împărtășesc experiențele pe rețele sociale sau în mici comunități locale. Bloguri și vloguri dedicate turismului sustenabil, inițiative precum schimbul de biciclete sau promovarea alimentației locale devin puncte de întâlnire pentru cei care doresc să călătorească diferit.

Maura ANGHEL

În final, vacanțele sustenabile nu sunt doar despre destinație sau mijloacele de transport. Ele reflectă o schimbare profundă în modul în care vedem lumea și ne raportăm la ea. Tinerii din Iași demonstrează că se poate trăi frumos, călători cu sens și contribui la o planetă mai curată. Pentru ei, fiecare călătorie începe cu o întrebare simplă: „Cum pot să văd lumea fără să o distrug?”.



