Concert la Palat, oferit de Corul de Copii al Operei din Iași

* teatrul liric anunță pentru miercuri, 22 aprilie, un nou eveniment din seria „Concerte la Palat”, găzduit de Sala Voievozilor * de la ora 18:30, publicul este invitat la spectacolul „Poezie în sunet și culoare”, susținut de Corul de Copii al Operei Iași, dirijat de Raluca Zaharia * în aceeași săptămână, teatrul liric ieșean continuă programul cu două reprezentații ale operei „Turandot”, de Giacomo Puccini, programate sâmbătă și duminică, tot de la 18:30

Opera Națională Română din Iași aduce în această săptămână în atenția publicului un program care mizează pe două dintre cele mai puternice atuuri ale sale: apropierea de spectator și forța marilor titluri din repertoriul liric. Primul reper este concertul de miercuri, 22 aprilie, inclus în seria „Concert la Palat”, un format care valorifică unul dintre cele mai spectaculoase spații culturale ale orașului, Sala Voievozilor din Palatul Culturii. Evenimentul începe la ora 18:30 și poartă titlul „Poezie în sunet și culoare”.

În centrul serii se va afla Corul de Copii al Operei Naționale Române din Iași, pregătit de dirijorul Raluca Zaharia și acompaniat de maestrul corepetitor Mădălina Pancu. Potrivit prezentării oficiale a evenimentului, programul propune o întâlnire între muzică și poezie, cu lucrări semnate de Neil Ginsberg, Melanie Horne, Nancy Hill Cobb și Susan LaBarr, pe versuri de Emily Dickinson, William Shakespeare și Elizabeth Barrett Browning. Organizatorii anunță și momente-surpriză oferite de elevi cu rezultate excepționale în domeniul artistic și al literelor.

Miza unui astfel de eveniment este mai mare decât simpla bifare a unui concert de mijloc de săptămână. Pentru publicul din Iași, „Concert la Palat” funcționează ca un produs cultural cu dublă atracție: pe de o parte, propune un conținut artistic accesibil și emoțional, iar pe de altă parte pune în valoare patrimoniul simbolic al orașului, prin asocierea dintre Opera ieșeană și Palatul Culturii. Tocmai această combinație dintre copii, muzică, poezie și un spațiu emblematic face din eveniment unul cu mare potențial de interes public și distribuire organică în mediul online. Informațiile oficiale indică desfășurarea concertului pe 22 aprilie, de la 18:30, în Sala Voievozilor.

Două seri cu „Turandot”

Săptămâna artistică a Operei ieșene nu se oprește însă aici. Instituția a anunțat că în weekend, sâmbătă și duminică, de la aceeași oră, 18:30, publicul va putea urmări în Sala Mare opera „Turandot” de Giacomo Puccini, în distribuții diferite. Revenirea acestui titlu pe scena ieșeană întărește senzația unei săptămâni construite pentru gusturi variate: de la sensibilitatea și candoarea unui concert coral susținut de copii, până la monumentalitatea uneia dintre cele mai iubite opere din repertoriul universal.

Pentru Opera Națională Română din Iași, o astfel de formulă de program este și un semnal de strategie culturală: instituția nu mizează doar pe spectacolele mari de weekend, ci și pe evenimente-capcană de public, construite inteligent în jurul emoției, al spațiului și al identității locale. Într-un oraș cu o competiție culturală tot mai intensă, seri precum „Poezie în sunet și culoare” pot atrage nu doar spectatorul fidel al Operei, ci și familii, tineri și iubitori de evenimente speciale, care caută experiențe elegante, bine localizate și ușor de împărtășit online. Faptul că protagonist este Corul de Copii al Operei adaugă și o dimensiune afectivă importantă, cu potențial ridicat de interes local.

Maura ANGHEL