Concerte estivale, cu Filarmonica Iași

 Filarmonica MOLDOVA continuă seria concertelor din cadrul Stagiunii Estivale 2024, ce vor avea loc la AMFITEATRUL PALAS - TEATRUL DE VARĂ

 

JOI, 05 septembrie 2024, începând cu ora 19:00, publicul ieșean este invitat să asculte MUZICĂ DE FILM, înterpretată de orchestra simfonică, sub bagheta dirijorului CONSTANTIN GRIGORE.


Stagiunea estivală va continua JOI, 12 septembrie 2024, ora 19:00, la AMFITEATRUL PALAS cu un CONCERT CORAL – CORURI DIN OPERE.

Corul academic „Gavriil Musicescu” va interpreta lucrări din creația compozitorilor C. Monteverdi, H. Purcell, W. A. Mozart, G. Donizetti, V. Bellini, G. Verdi, G. Bizet, G. Puccini, C. M. von Weber, R. Wagner, P. Mascagni.

Dirijor: VALERIU GÂDEI

La pian: Edit Arva

 

VINERI, 13 septembrie 2024, începând cu ora 19:00, orchestra simfonică, sub bagheta dirijorului IULIAN RUSU, vă invită la o minunată FIESTĂ SIMFONICĂ!

La toate concertele din cadrul Stagiunii Estivale, INTRAREA PUBLICULUI ESTE LIBERĂ!

