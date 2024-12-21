Concertul de Revelion va fi susținut exclusiv de artiști ieșeni

Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași au anunțat programul special al Revelionului Ieșenilor 2025, un eveniment care își propune să adune comunitatea, de la cei mici la cei mari, într-o atmosferă de sărbătoare. „În acest an, programul va fi unul deosebit, pregătind un spectacol diversificat cu momente speciale pentru toți iubitorii de muzică”, spun organizatorii.

Evenimentul va începe marți, 31 decembrie 2024, în jurul orei 19:30, cu Revelionul Copiilor. Ca și anul trecut, pe scenă vor urca elevi premiați din Iași care s-au remarcat prin performanțele lor academice și artistice. Micuții și tinerii vor fi înconjurați de artiști și invitați speciali, care vor adăuga farmec și energie evenimentului. „Concertul de Revelion va fi susținut exclusiv din artiști ieșeni, care promit să ofere o noapte de neuitat. Începând cu ora 21, pe scena din fața Palatului Culturii vor urca Mario Fresh, cu ritmuri moderne și o prezență vibrantă, Andra Botez, cu vocea sa caldă și interpretări deosebite, Aurelian & Ira – Music and Friends, care vor aduce un amestec de melodii captivante și energie, Trupa Debandada, cu muzică live care va anima publicul, DJ Johnny W, care va încheia seara cu un set electrizant. Ca de obicei, la ora 0:00 va fi organizat un spectacol de artificii”, a transmis municipalitatea. Carmen DEACONU