Constructor din Ucraina pentru drumul expres Suceava - Siret

Nordul Moldovei face un pas decisiv spre modernizare, după ce au fost desemnați constructorii pentru primii 43 de kilometri ai Drumului Expres Suceava – Siret, un proiect considerat esențial atât pentru mobilitatea civilă, cât și pentru infrastructura strategică a României. Anunțul a fost făcut de Cristian Pistol, marcând începutul unei etape concrete într-un proiect așteptat de ani de zile.

Cele două loturi, Suceava–Dărmănești și Dărmănești–Bălcăuți, vor fi realizate de o asociere de firme din România și Ucraina - FAR Foundation SRL – Automagistral Pivden – Lincor Trans SRL, într-o licitație cu o valoare totală de 3,72 miliarde de lei (fără TVA).

Primul tronson, în lungime de 18,6 kilometri, este estimat la 2,09 miliarde de lei, iar al doilea, de 24,45 kilometri, la 1,63 miliarde de lei. Proiectarea și execuția vor dura, în total, aproximativ trei ani pentru fiecare lot, termenul final pentru întregul drum expres fiind anul 2030.

Dincolo de cifre, proiectul impresionează prin complexitate și amploare. De-a lungul traseului vor fi construite 57 de structuri – poduri, pasaje și viaducte – precum și patru noduri rutiere majore care vor asigura conexiuni esențiale cu rețeaua existentă. În plus, vor fi amenajate parcări moderne, dotate inclusiv cu stații de încărcare pentru vehicule electrice, semn că proiectul este gândit pentru nevoile viitorului.

Drumul Expres Suceava–Siret, care va avea în total 55,7 kilometri, nu este doar o investiție în infrastructura rutieră, ci și un element strategic important. Proiectul este conceput să servească atât traficul civil, cât și mobilitatea militară, facilitând conexiunea directă dintre România și Ucraina într-un context regional în continuă schimbare.

Finanțarea este asigurată prin programul SAFE, lansat de Comisia Europeană în 2025, un instrument destinat dezvoltării infrastructurii critice și mobilității strategice. Din cele peste 16 miliarde de euro alocate României prin acest program, o parte semnificativă - 4,2 miliarde - este direcționată către proiecte rutiere, inclusiv acest drum expres și autostrada Pașcani – Suceava.

În ansamblu, proiectul reprezintă mai mult decât un simplu drum: este un pas important pentru conectarea Moldovei la marile coridoare europene de transport și pentru reducerea decalajelor de dezvoltare. Daniel BACIU