Creşte oferta de lucru din comerţ. Se apropie Sărbătorile Iaşului

* în rest, puţine modificări faţă de săptămâna trecută * absolvenţii de facultate, dar şi necalificaţii, au de unde alege * construcţiile rămân angajatorul majoritar * nimic în asigurări, agricultură şi sănătate * mai multe posturi în Europa

Puţine modificări faţă de săptămâna trecută, în centralizatorul remis de către AJOFM Iaşi, miercuri, 25 septembrie a.c. Per ansamblu, uşoară creştere a numărului de posturi disponibile (985/983), principala contribuţie având-o comerţul (22/16). Se apropie Sărbătorile Iaşului şi necesarul de personal în domeniu creşte în mod logic. Celălalt domeniu cu mai multe locuri de muncă libere e industria (73/71). Stagnare în transporturi (13), nimic în asigurări, agricultură, sănătate, uşoare scăderi în HoReCa (29/31), restul serviciilor (303/305), confecţii (42/44) şi construcţii (501/503). Totuşi, acest din urmă domeniu rămâne angajatorul majoritar, cu o pondere de peste 50% din total. E nevoie, în afara necalificaţilor buni la toate, cam de orice fel de meseriaş: asamblor-montator profile din aluminiu şi geam termopan, betonist, montator de structuri metalice, dulgher, electrician, faianţar, fierar-betonist, instalator, lăcătuş-mecanic, sudor, tâmplar, zidar sau zugrav.

Pentru absolvenţii de facultate sunt disponibile 150 posturi (cu unul mai puţin decât săptămâna trecută). E vorba de agent de vânzări (transporturi), cadru tehnic PSI, consilier juridic debutant, contabil, designer grafică, expert în achiziţii publice, geograf, ingineri (agronom, CFDP, CCIA, chimist, construcţii hidrotehnice, geodez, horticultor, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii, proiectant energetician, de sisteme electroenergetice, manager proiect), medic veterinar, peisagist, programator, proiectant arhitect, proiectant sisteme de securitate, referent de specialitate financiar - contabilitate, referent resurse umane, şef şantier, specialist achiziţii, specialist în domeniul proiectării pe calculator, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sau tehnician normare producţie.

Cei aflaţi la polul opus în ce priveşte şcolarizarea, adică necalificaţi, au şi alte oportunităţi decât în construcţii. Se pot angaja ca agent curăţenie, ajutor bucătar, cameristă hotel, curier, încărcător descărcător, îngrijitor clădiri, lucrător bucătărie (spălător vase mari), lucrător salubrizare căi publice, manipulant mărfuri, săpător manual, sortator produse ori spălător vehicule.

Maltezii caută un inginer electrician, pentru un salariu anual de 45.000 euro

Situaţia se prezintă tot mai bine pe platforma EURES, acolo unde sunt înregistrate locurile de muncă disponibile la nivel continental. Creştere de la un total de 136, la unul de 162, lucru datorat Austriei (25/22), Belgiei (20/4), Estoniei (5/0) şi Maltei (2/0). În Belgia au apărut posturi de electrician iluminat stradal, electrician tensiune medie (întreţinere şi reparaţii), instalator şemineu (centrale termice), macaragiu, culegător de cicoare, necalificat la întreţinerea drumurilor şi tehnician reţele de telecomunicaţii.

Estonienii caută (ca şi românii) muncitori în construcţii, precum şi crescători de animale. Cele mai bănoase oferte vin din Malta, un director adjunct calitate şi un inginer electrician. Salariu anual de 45.000 euro. Faţă de săptămâna trecută, nu mai sunt alte modificări. Claudiu CONSTANTIN