Crimă anunțată la Hârlău

* o relație marcată de gelozie, alcool și amenințări s-a încheiat cu moartea unei femei însărcinate

O femeie însărcinată a fost ucisă pe un câmp din apropierea orașului Hârlău, după ce s-a întâlnit cu concubinul ei, un bărbat cu care avea o relație tensionată de aproape doi ani. În urma crimei, trei copii au rămas fără mamă.

Potrivit apropiaților, în ziua tragediei cei doi se certaseră. În jurul orei 17, bărbatul a sunat-o și i-a propus să se vadă. Femeia le-a spus celor din familie că merge „până la magazin, să ia lapte”. Nu avea să se mai întoarcă.

Mama victimei spune că relația era una complicată și plină de împăcări și despărțiri. „Se certau des. El promitea că se schimbă, că se lasă de băutură. S-a pus chiar și în genunchi, i-a spus că de a doua zi nu mai bea. Ea spera că o să fie mai bine, că poate vor face o casă, o familie”, a declarat femeia.

Sora victimei confirmă că gelozia și conflictele erau constante. „Știam că e gelos, dar ea îl iubea. Mama i-a spus clar: Dacă nu te înțelegi cu el, lasă-l, viața merge înainte. N-a vrut să asculte. N-a vrut”, a spus sora acesteia.

Cei doi aveau împreună un copil de nici un an, iar femeia mai avea doi copii dintr-o relație anterioară. Vecinii spun că certurile au început la scurt timp după ce au devenit un cuplu. „Băutura și țigările erau mereu. Lua banii de la copii. Certurile au început din primele luni, vorbe urâte, de neimaginat”, povestește un vecin.

Anul trecut, amenințările repetate au determinat familia să ceară ajutorul autorităților. A fost emis un ordin de protecție, însă acesta nu a fost respectat chiar de femeie și tot ea a cerut anularea lui. „Nu au fost situații considerate extreme, erau certuri familiale. Mama a cerut ordin de protecție, dar tot ea l-a încălcat, pentru că a mers la concubin, s-au împăcat și s-au întors acasă”, a explicat asistenta socială care a avut cazul în evidență.

Mama victimei este convinsă că bărbatul a acționat din răzbunare. „Ea îl iubea și voia să fie cu el. El nu a vrut și probabil s-a răzbunat în felul acesta”, spune femeia.

După crimă, cei doi copii mai mari ai victimei, de 11 și 14 ani, vor fi crescuți de bunică. Fetița de un an urmează să fie adoptată de nașa ei. Autoritățile locale spun că încearcă să se asigure că minorii beneficiază de sprijin psihologic. „Am luat legătura cu familia și ne-am asigurat că copiii sunt bine. Sperăm să reușim să meargă și la psiholog”, a declarat primarul localității. Maria STANCU