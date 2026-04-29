Criza politică mușcă deja din proiectele Moldovei!Autostrada Pașcani – Suceava, în pericol

* un punct critic este semnarea contractelor pentru autostrada A7, tronsonul Pașcani - Suceava, un proiect așteptat de mai bine de un an * deși contractele puteau fi semnate încă de anul trecut - licitațiile sunt finalizate și câștigătorii desemnați - totul depinde de un memorandum guvernamental și de confirmarea finanțării * acum, presiunea este maximă: termenul-limită pentru finanțarea prin programul SAFE se apropie rapid

Criza politică generată de retragerea PSD de la guvernare a declanșat o reacție în lanț, care a ajuns și la marile proiecte de infrastructură ce pot schimba radical fața Moldovei. În centrul atenției se află constructorul Dorinel Umbrărescu, omul care duce pe umeri cele mai importante șantiere de autostradă finanțate prin PNRR.

Chemați la discuții de urgență de către premierul Ilie Bolojan, alături de ministrul Transporturilor Radu Miruță și ministrul fondurilor europene Dragoș Pîslaru, reprezentanții marilor instituții din infrastructură au pus pe masă realitatea fără menajamente: ce merge, ce nu merge și, mai ales, ce riscă să se blocheze.

Mesajul este clar și apăsat: indiferent de turbulențele politice, România trebuie să meargă înainte.

CNAIR recunoaște deschis că fără aprobarea Ministerului Finanțelor nu poate plăti facturile constructorilor. Iar în cazul grupului UMB, vorbim despre sume colosale - peste un miliard de lei lunar.

Aici apare adevărata vulnerabilitate: chiar dacă șantierele merg, fluxul financiar poate fi blocat dintr-o simplă semnătură întârziată.

În paralel, un alt punct critic este semnarea contractelor pentru autostrada A7, tronsonul Pașcani - Suceava, un proiect așteptat de mai bine de un an. Deși licitațiile sunt finalizate și câștigătorii desemnați, totul depinde de un memorandum guvernamental și de confirmarea finanțării. Blocajul nu este tehnic, ci birocratic.

Loturile sunt deja adjudecate: peste 3 miliarde lei pentru primul segment, aproape 2,9 miliarde lei pentru al doilea. Durata: 30 de luni pentru fiecare – dar doar dacă se semnează contractele.

Întârzierea a devenit deja cronică. Contractele puteau fi semnate încă de anul trecut, însă lipsa acordului de la Finanțe a ținut totul pe loc. Acum, presiunea este maximă: termenul-limită pentru finanțarea prin programul SAFE se apropie rapid.

În tot acest timp, avertismentul venit din interiorul sistemului este unul tăios: criza politică nu trebuie să devină un pretext pentru blocaje administrative. Există însă riscul real ca unii actori să profite de context pentru a tergiversa decizii esențiale.

UMB, afectat de aceste tergiversări

Pe Lotul 1 (33 km), Spedition UMB este câștigătorul contractului pentru construirea autostrăzii Pașcani – Suceava din Autostrada Moldovei A7, cu o ofertă de 3,06 miliarde de lei, fără TVA. Licitația a fost adjudecată pe 25 martie 2025 și nu au fost contestații. Durata contractului este de 30 de luni, din care 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție .

Pe Lotul 2 (29 km) a fost desemnat tot grupul UMB ca fiind câștigătorul contractului de proiectare și execuție a lucrărilor. Valoarea contractului este 2,86 miliarde lei, fără TVA. În acest caz, procedura s-a încheiat pe 11 martie anul trecut. Pentru construirea lotului 2, antreprenorul va avea la dispoziție 30 de luni (6 luni proiectare și 24 de luni execuție).

Acest lot de autostradă va fi construit între Nodul Rutier Roșcani și estul municipiului Suceava, unde se va conecta cu tronsonul Suceava – Siret.

Pe un alt front, situația este la fel de tensionată: drumul expres Suceava – Siret este prins într-o avalanșă de contestații. Deși legea prevede termene clare, complexitatea cazului poate împinge din nou proiectul în întârziere.

În acest peisaj complicat, instituții precum CNSC devin verigi critice. Fie accelerează proiectele, fie le împing și mai departe în incertitudine. Daniel BACIU