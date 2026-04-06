Cum îți faci firmă la Iași în 2026 — ghid complet ONRC, costuri, timp și greșeli frecvente
Vrei să îți deschizi o firmă în Iași în 2026? Procesul este mai simplu decât pare, dar implică anumite costuri, pași clari și câteva capcane pe care trebuie să le eviți. În acest ghid complet îți explicăm tot ce trebuie să știi: de la taxe ONRC până la greșelile frecvente care îți pot întârzia firma.
Tot mai mulți antreprenori aleg să își deschidă SRL în 2026, însă modificările legislative recente au introdus noi taxe și proceduri.
Ce înseamnă înființarea unei firme în 2026
În România, cea mai populară formă juridică este SRL (Societate cu Răspundere Limitată). Aceasta oferă flexibilitate, taxe reduse și protecție juridică pentru antreprenori.
Procesul de înființare se face prin Registrul Comerțului și poate fi realizat atât online, cât și fizic.
Taxe ONRC în 2026: cât costă să îți faci firmă
După o perioadă în care înființarea firmelor era aproape gratuită, în 2026 au fost reintroduse unele taxe:
- 200 lei – taxă înregistrare firmă
- 20 lei – rezervare denumire
- 10 lei – publicare în Monitorul Oficial
Cost total estimat
- 150–250 lei taxe ONRC
- 500 lei capital social minim
- 0–500 lei sediu social
- 50–100 lei notar (opțional).
Întrebări frecvente
Cât costă să îți faci firmă în Iași în 2026?
Aproximativ 650 lei minim.
Cât durează înființarea?
3–5 zile lucrătoare.
Se poate face online?
Da, este mai rapid și mai ieftin.
