Cursă contracronometru pentru mega-proiectul blocurilor nZEB

Iașul intră într-o etapă fără precedent pe harta marilor investiții sociale din România! Un proiect de aproape 120 de milioane de lei prinde contur sub presiunea termenelor-limită impuse de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar miza este uriașă: locuințe moderne, ultra-eficiente energetic, pentru tineri aflați în situații de risc.

Municipiul Iași derulează unul dintre cele mai ambițioase proiecte sociale din ultimii ani: construirea a 188 de locuințe nZEB plus, distribuite în 10 tronsoane, dedicate tinerilor vulnerabili cu vârste între 18 și 35 de ani. Vorbim despre clădiri de ultimă generație, eficiente energetic, conectate la toate utilitățile și gândite ca parte a unui plan integrat de incluziune socială.

Presiunea este maximă! Recepția locuințelor trebuie realizată până în luna iunie 2026, altfel există riscul pierderii finanțării europene. Pentru asta, Primăria a fost nevoită să actualizeze radical devizul, după ce s-a constatat că inițial NU au fost incluse lucrări esențiale: drumuri de acces, parcări, iluminat public, rețele de apă, canalizare, gaze, posturi TRAFO, branșamente, locuri de joacă și punct gospodăresc.

Proiectul presupune o transformare completă a zonei: sistematizare verticală, accese rutiere și pietonale, iluminat public modern și infrastructură pentru stații de încărcare electrică. O parte dintre aceste stații au fost însă eliminate din finanțare, în urma notificărilor transmise de Ministerul Dezvoltării, ceea ce a dus la diminuarea valorii PNRR și la creșterea contribuției locale.

Ca și cum presiunea timpului nu era suficientă, proiectul a fost lovit și de creșterea TVA de la 19% la 21%, prin Legea 141/2025. Rezultatul? O majorare semnificativă a valorii investiției, care ajunge acum la 118.982.374,73 lei cu TVA, din care peste 51 milioane lei reprezintă cheltuieli neeligibile, suportate DIRECT din bugetul local al Iașului.

Investiție colosală, misiune socială vitală

Conform devizelor actualizate întocmite de SC Arthehnis SRL, valoarea lucrărilor de construcții-montaj depășește 81 de milioane de lei cu TVA. Este prețul unei șanse reale la un nou început pentru sute de tineri care riscă marginalizarea socială.

În acest context tensionat, autoritățile locale supun aprobării consilierilor locali modificarea și completarea HCL nr. 184/2025, pentru a putea continua proiectul fără sincope și pentru a nu rata fondurile europene.

Cu bani europeni, termene stricte și presiuni legislative, Iașul se află într-o cursă contracronometru.

Dacă proiectul reușește, orașul va deveni model național de incluziune socială și locuire verde. Dacă nu… pierderile ar putea fi uriașe. Carmen DEACONU