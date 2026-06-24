Mama realizatorului radio, în vârstă de 91 de ani, a fost diagnosticată la Iași cu fractură de bazin și AVC ischemic. Daniel Buzdugan le-a transmis un mesaj de recunoștință medicilor, asistenților și salvatorilor care au intervenit după ce mama sa a leșinat pe stradă. Femeia a fost transportată la UPU „Sf. Spiridon”, apoi transferată la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași.

Potrivit relatării realizatorului radio, căldura ar fi doborât-o, iar mai multe persoane aflate în zonă au observat-o și au cerut ajutorul unui echipaj de poliție. Femeia a fost condusă acasă, însă starea sa s-a agravat ulterior, intrând în inconștiență. Daniel Buzdugan se afla atunci în drum spre Iași, după oprirea caravanei RadioAventura la Botoșani. El a sunat la 112, iar mama sa a fost preluată de o ambulanță și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean „Sf. Spiridon”. Traseul RadioAventura confirmă opririle din Botoșani și Iași în zile consecutive.

Diagnosticul medicilor: fractură de bazin și AVC ischemic

Investigațiile efectuate la UPU au indicat o fractură de bazin și au ridicat suspiciunea unui accident vascular cerebral. Pacienta a fost transferată la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, unde, potrivit informațiilor făcute publice de Daniel Buzdugan, medicii au confirmat un AVC ischemic în curs de constituire.

Realizatorul a mărturisit că cea mai mare teamă a sa a fost ca mama să nu își piardă capacitatea de a vorbi și de a-i recunoaște pe cei apropiați. Dimineața următoare, starea femeii îi permitea însă să comunice.

„Am găsit-o pe mama bine, vorbind și recunoscându-mă”, a transmis Daniel Buzdugan. Informațiile referitoare la diagnostice și la evoluția pacientei provin din mesajul public al acestuia, nefiind comunicate oficial de unitățile medicale.

Mulțumiri pentru echipele medicale din Iași

După noaptea petrecută pe holurile spitalelor, Daniel Buzdugan a vorbit despre presiunea uriașă sub care lucrează personalul medical din Iași. El a subliniat că medicii, asistenții, brancardierii și personalul auxiliar gestionează sute de urgențe, în gărzi solicitante, marcate de stres și oboseală.

În mesajul său, realizatorul radio le-a mulțumit medicilor Moroșan, Cosmin Andrei și Trandabăț de la UPU, medicului Thomas Schreiner și asistentei Irina de la Neurochirurgie, precum și întregului personal care a îngrijit-o pe mama sa. Recunoștința sa s-a îndreptat și către oamenii care au observat-o pe femeie pe stradă, polițiști, ambulanțieri și brancardieri. „Sunteți cu toții în rugăciunile mele de mulțumire”, a încheiat Daniel Buzdugan.

Tania DAMIAN