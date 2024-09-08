Darul care deschide porțile cunoașterii

Într-o dimineață liniștită de toamnă, în comunitățile din Bazga, Răducăneni, Horlești și Tăutești, aerul era plin de emoție. Nu era o zi obișnuită, ci una care urma să marcheze un pas important în viețile a 150 de copii din aceste comunități. O campanie de donare de ghiozdane, organizată de Asociația Edulink, în parteneriat cu Inner Wheel Iași, a adus speranță, încredere și bucurie în ochii micuților care se pregătesc să își înceapă drumul în educație.

Puterea darului și bucuria oferită

Darul, în esență, este un simbol al generozității, al dorinței de a împărtăși și de a face un bine celor care au nevoie. Pentru copiii din aceste sate, ghiozdanele primite nu sunt doar niște simple obiecte funcționale; ele reprezintă șansa de a păși cu dreptul în lumea educației. Un ghiozdan nou, echipat cu rechizite, cărți și caiete, este un pas mic în aparență, dar care deschide porți mari către un viitor mai bun. „Copiii au primit aceste daruri cu zâmbete largi, încercând timid să cuprindă în privirile lor mulțumirile nesfârșite pe care poate nu aveau încă cuvintele să le exprime”, a spus dr. ing. Irina Obrocea, fondatorul Clubului de Criminalistică Iași, unul dintre partenerii constanți și tradiționali ai Asociației Edulink. „Este cel mai frumos ghiozdan pe care l-am avut vreodată. Abia aștept să mă duc la școală!”, a spus o fetiță de la Școala Răducăneni, echipată în costum de unicorn.

Într-o lume în care resursele educaționale sunt adesea limitate, mai ales în zonele rurale, fiecare contribuție contează. Educația este fundamentul pe care se construiesc toate celelalte aspecte ale vieții unui individ. Campania organizată de Asociația Edulink, în parteneriat cu Inner Wheel Iași, nu a fost doar o simplă acțiune de caritate, ci un adevărat angajament față de viitorul acestor copii.

„Ghiozdanele donate nu sunt doar accesorii pentru școală, ci simboluri ale speranței, care le amintesc micuților că cineva, undeva, crede în ei și în potențialul lor. Prin această susținere, se deschide o fereastră spre un viitor mai luminos, unul în care acești copii au mai multe șanse să își dezvolte aptitudinile și să contribuie la societate”, a spus Andrei Simion, voluntar la Asociația Edulink.

Lecțiile de umanitate oferite de donatori

Donatorii care au făcut posibilă această campanie ne oferă tuturor o lecție de umanitate. Actul lor de generozitate transcende gestul fizic de a oferi un ghiozdan și devine un exemplu puternic despre cum putem, cu resurse limitate, să facem o diferență în viețile altora.

Membrii Asociației Edulink nu doar că au adunat fonduri și resurse pentru această campanie, dar au și reușit să creeze o legătură profundă cu comunitățile locale. „Nu este doar despre a oferi niște rechizite, este despre a le arăta acestor copii că nu sunt singuri, că există oameni care se gândesc la viitorul lor și care sunt dispuși să îi sprijine”, a spus Nicolae, un alt voluntar Edulink.

Sprijinul oferit copiilor: o șansă pentru viitor

În satele din România, unde accesul la resurse educaționale este adesea limitat, aceste ghiozdane devin adevărate porți de acces către cunoaștere. Copiii care le-au primit nu doar că au acum materialele necesare pentru a începe școala, dar au și un impuls moral puternic. Un băiețel din Răducăneni, elev în clasa întâi, își privea ghiozdanul nou cu o mândrie vizibilă: „Îmi place să învăț să citesc, iar acum am caiete noi în care să scriu toate cuvintele pe care le învăț. Este ca un vis!”. Pentru el, și pentru mulți alți copii, acest mic gest a deschis o ușă spre o lume plină de cunoștințe, descoperiri și visuri realizabile. „M-am bucurat de fiecare ghiozdan primit. Parcă mergeam eu din nou la școală”, a zâmbit și Petronela Ciopeică, unul dintre partenerii campaniei.

Bucuria cunoașterii

Campania a fost despre mai mult decât materialele donate. A fost despre bucuria de a învăța, despre dragostea pentru educație și despre sprijinul care face posibil ca acest proces să fie unul frumos și plin de sens. Pe chipurile copiilor, dar și ale părinților, s-a văzut recunoștința. „Pentru mulți dintre acești copii, bucuria de a primi un ghiozdan echipat pentru școală este un prim pas spre descoperirea lumii, a științelor și a artei. Ei intră acum pe poarta școlii cu mai multă încredere și curiozitate, pregătiți să descopere toate minunile care îi așteaptă în cărți și lecții”, au spus și oficialii de la Inner Wheel Iași.

Și fiindcă dar din dar se face minune, o parte din ghiozdănelele adunate au ajuns și la o campanie susținută de Coffee Grinch, mesager fiind Petronela Ciopeică, însoțită de Irina Obrocea: „Am donat șase ghiozdănele, să fie în folosul și bucuria copiilor. Misiune încheiată cu mare bucurie”.

Această campanie a fost un exemplu strălucit despre cum darul educației poate transforma vieți. Ghiozdanele au fost doar un început, dar pentru acești 150 de copii din Bazga, Răducăneni, Horlești și Tăutești, ele reprezintă mai mult decât un simplu obiect. Ele sunt cheia către un viitor în care educația le va deschide noi oportunități și le va permite să își construiască propriile vise.

Prin susținerea oferită, acești copii au primit nu doar rechizite, ci și încrederea că pot reuși. Iar acest lucru este poate cel mai prețios dar pe care îl putem încredința cuiva: speranța într-un viitor mai bun.

Maura ANGHEL