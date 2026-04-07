De Ziua Mondială a Sănătății, daruri de Paști pentru pacienții de la IRO Iași

* în pragul Sfintelor Paști, 100 de pacienți ai Ambulatoriului Institutului Regional de Oncologie din Iași au primit daruri oferite de Clubul Inner Wheel, într-un gest de solidaritate și de grijă față de cei care trec prin suferință * desfășurată chiar de Ziua Mondială a Sănătății, întâlnirea a adus, pentru câteva clipe, nu doar bucuria unor daruri, ci și sentimentul că boala poate fi întâmpinată mai ușor atunci când oamenii aleg să rămână aproape unii de alții

În curtea Ambulatoriului Institutului Regional de Oncologie din Iași, primăvara și-a făcut loc cu sfială. Un vânt rece, încă tăios, asemenea veștii oricărui diagnostic, a trecut astăzi printre ramurile fragede ale copacilor, dar magnoliile înflorite și zarzării abia deschiși l-au întâmpinat cu o frumusețe calmă, aproape protectoare. În acest decor delicat, chiar de Ziua Mondială a Sănătății, 100 de pacienți au primit daruri pascale din partea Clubului Inner Wheel, oferite cu gânduri de sănătate, de liniște și de tihnă.

A fost unul dintre acele momente în care un gest simplu capătă o greutate mult mai mare decât pare. Într-un loc în care oamenii ajung purtând nu doar dosare medicale, ci și teamă, oboseală, neliniști și speranțe fragile, darurile nu au însemnat doar pachete oferite înaintea sărbătorilor. Au însemnat prezență, apropiere, atenție. Au însemnat dovada că, dincolo de graba lumii, există încă gesturi care știu să se oprească lângă suferință cu discreție și cu omenie.

„Vizita a fost inclusă în proiectul intitulat MagiCăldura de Sărbători, pe care îl derulăm de câțiva ani, încă de la înființarea clubului. Ne dorim să le fim alături pacienților nu doar cu daruri, ci și cu gânduri bune și încurajări”, a spus Cristina Cioancă, președinta clubului. Darurile au fost oferite de un grup de membre ale asociației, care au petrecut câteva clipe alături de pacienți.

Viața găsește întotdeauna puterea tăcută de a înflori din nou

În astfel de spații, emoția nu se exprimă zgomotos. Se vede în priviri care se luminează pentru o clipă, în zâmbete reținute, în acea tăcere densă care spune mai mult decât multe cuvinte. Bucuria a venit fără solemnitate, dar cu o căldură adevărată, iar întâlnirea a avut acea simplitate rară din care se nasc lucrurile care rămân în suflet.

Poate tocmai de aceea legătura cu Ziua Mondială a Sănătății a părut atât de firească. Pentru că sănătatea nu înseamnă numai diagnostic, tratament, proceduri și așteptare. Înseamnă și sprijin moral, și delicatețe, și sentimentul că nu ești singur atunci când treci printr-o încercare grea. Înseamnă și forța unei comunități de a rămâne atentă la cei vulnerabili, de a transforma compasiunea într-un fapt simplu, concret și luminos.

În preajma Sfintelor Paști, această întâlnire de la Ambulatoriul IRO Iași a adus mai mult decât daruri. A adus o formă de alinare., un strop de pace. A adus, pentru câteva clipe, senzația că lumea poate fi mai blândă decât o simțim adesea.

Și poate că tocmai de aceea ziua a rămas atât de vie: pentru că, dincolo de vântul rece al începutului de aprilie, sufletele au vibrat împreună, la fel ca florile de magnolie care, în fiecare primăvară, ne amintesc că după frig, după teamă și după suferință, viața găsește întotdeauna puterea tăcută de a înflori din nou.

Maura ANGHEL