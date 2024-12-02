Decembrie cu casa închisă la Teatrul Național și la Operă!

Luna decembrie este una specială pentru Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Aici, la 27 decembrie 1816, a avut loc primul spectacol de teatru în limba română prezentat publicului pe o scenă: „Mirtil și Hloe”, pastorala într-un act, lucrare tradusă din limba franceză și regizată de Gheorghe Asachi. Totodată, clădirea nouă, gândită de arhitecții austrieci Helmer și Fellner, a fost inaugurată pe 1 decembrie 1896. Pentru a marca aceste momente importante pentru teatrul românesc, la Iași, la fiecare început de decembrie au loc „Zilele Teatrului”. „Ediția din acest an propune șapte spectacole din repertoriul recent, care s-au bucurat de largă apreciere din partea publicului și a juriilor festivalurilor la care au participat, unele dintre ele aducând acasă premii importante. Noutatea acestei ediții este lansarea celui mai nou proiect marca Radu Afrim, Zi de bucurie de Arne Lygre. Producțiile din celelalte cinci zile ale manifestării sunt semnate de Silviu Purcărete (O tragedie veninoasă), Radu Afrim (Antologia dispariției, Orașul cu fete sărace), Irina Popescu-Boieru (Frici), Zalán Zakariás (Lysistrata, dragostea mea) și Cristian Hadji-Culea (Haga). Agenda este completată de trei evenimente conexe: vernisajul expoziției itinerante Teatrele realizate de Fellner & Helmer, lansarea cărții „Radu Afrim: picătura prințului Rupert” de Ada Lupu, actrița Naționalului ieșean, și dezbaterea World Café: Fuziuni estetice, direcții și contextualizare în dramaturgia contemporană, la care participă dramaturgii Sasha Denisova, Sofia Kapsourou, Elise Wilk, Doru Vatavului, Florin Lăzărescu și Matei Vișniec, în calitate de amfitrion”, ne-a declarat regizorul Cristian Hadji-Culea.

„Este un moment plăcut pentru noi, teatrul din Iași”

Remarcabil este însă și un alt fapt: din cele 18 spectacole pe care Teatrul Național le are în program în luna decembrie, 15 se vor juca cu casa închisă, biletele fiind epuizate. Sunt montări de facturi diferite, găzduite în cele patru săli ale Teatrului. „Pentru noi, este cea mai mare bucurie să vedem că ceea ce creăm și producem trezește interesul unui număr tot mai mare de oameni care devin spectatori și care sperăm că, dacă nu au învățat până acum, vor învăța să iubească teatrul și să înțeleagă prin teatru mai bine lumea în care trăiesc. Deci, aceasta este bucuria noastră: ca într-o lună specială pentru noi, publicul să fie prezent în număr mare la spectacolele noastre. Este o sărbătoare pentru actori, regizori, scenografi și personalul tehnic. Fiecare sală pe care o avem ne face interesați pentru toate tipurile de spectacole care se pot imagina, aproape toate, și ne obligă să facem spectacole diferite. Ele sunt gândite pentru sala respectivă, fiecare a căpătat istorie. Este un moment plăcut pentru noi, teatrul din Iași. Există un interes mare al publicului ieșean, dar nu numai, pentru că am mai văzut persoane și din alte localități. Avem grupuri de persoane din Vaslui, Botoșani, Suceava, din Moldova și de peste Prut. Avem spectatori din toată țara și chiar din afacerea țării. Iar pentru anumite spectacole, cum ar fi cele regizate de Silviu Purcărete, am avut cereri relativ mari din București. Și mă bucur că sunt tot mai mulți tineri la teatru”, a mai subliniat Cristian Hadji-Culea.

În luna decembrie, alături de spectacolele consacrate și care au, în continuare, căutare, se află și două premiere. Una se intitulează „Zi de bucurie”, în regia lui Radu Afrim, o piesă a unui dramaturg norvegian, jucată în toată Europa de Vest și nu numai. Este a zecea montare pe care o face la Iași și a noua la Sala Teatru CUB, spațiu în care se simte, se pare, cel mai bine Radu Afrim. A doua premieră este „Venirea”, pe scenariul poetului ieșean Valeriu Stancu, debutant în dramaturgie.

Şi la Operă, ,,daruri” de Sărbători

Și la Opera Română din Iași, biletele pentru cele 12 spectacole programate în luna decembrie s-au epuizat. În zilele de 6, 7 și 8 decembrie a fost programat baletul „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski, pe un libret de Marius Petipa, după versiunea lui Alexandre Dumas a basmului lui E. T. A. Hoffmann „Spărgătorul de nuci și regele șoarecilor” (1816). La Iași, premiera a avut loc în anul 2018, în regia și coregrafia artistei emerite Ileana Iliescu, scenografia fiind realizată de Adriana Urmuzescu. „Datorită solicitărilor masive din partea publicului, am fost nevoiți să mai punem pe afiș o reprezentație în ziua de 5 decembrie. La noi se întâmplă des acest lucru, biletele epuizându-se online sau la casă în trei-patru ore după postarea programului. Iată, în această lună, am suplimentat și reprezentațiile cu spectacolul Magia Crăciunului, în zilele de 22 și 23 decembrie, acestea urmând să se joace de la orele 17:00 și 19:30. Vom recrea atmosfera feerică a sărbătorilor de iarnă prin sclipirile unui veritabil basm muzical. Vor interpreta soliștii, corul, corul de copii și orchestra Operei din Iași, conduși de la pupitrul dirijoral de bagheta maestrului Bogdan Chiroșcă. Ne bucurăm pentru această afluență de public, un fapt constant, care înseamnă apreciere pentru întreg repertoriul nostru, care dorim să fie cât mai valoros și divers. Numărul limitat de reprezentații se datorează lipsei unei săli integral dedicate Operei, și de aceea cred că ar fi bine să se urgenteze construcția noului lăcaș dedicat acestui gen artistic, pentru a putea monta mai multe spectacole și pentru a primi mai mulți melomani”, ne-a mărturisit Andrei Fermeșanu, directorul Operei Naționale din Iași.

Viața artistică a Iașului se derulează și prin alte instituții de cultură, cum ar fi Filarmonica Moldova, Ateneul Național, Universitatea de Arte sau Biblioteca Centrală Universitară, care atrag un public numeros la evenimentele pe care le organizează. Acest fapt nu poate fi decât favorabil și trebuie încurajat și susținut.

Vasile ARHIRE