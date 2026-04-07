Depozitele care schimbă piața muncii din jurul Iașului

* cel mai mare oraș din nord-estul țării începe să se profileze tot mai clar și ca nod logistic al Moldovei * de la Miroslava la Lețcani, investițiile în parcuri industriale și depozite mari schimbă nu doar harta economică a zonei, ci și structura locurilor de muncă * a crescut cererea pentru stivuitoriști, lucrători de depozit, dispeceri, specialiști în transport și personal tehnic, într-o piață care se mută treptat dinspre birou spre hală

Iașul intră într-o etapă nouă de dezvoltare economică, una mai puțin spectaculoasă la vedere decât IT-ul sau imobiliarele, dar mult mai vizibilă pe teren: expansiunea logisticii. Semnalul a fost dat inclusiv public la ediția ieșeană a Supply Chain & Logistics Forum & Expo, eveniment dedicat oportunităților strategice ale regiunii Moldova și modului în care noile rute comerciale, infrastructura și resursa umană pot redesena harta distribuției din estul țării.

În realitate, transformarea nu mai ține doar de conferințe, ci de metri pătrați turnați în beton. La Miroslava, nucleul industrial al zonei metropolitane, cele două parcuri industriale administrate local însumează 46,44 hectare și 25,2 hectare, potrivit documentelor oficiale ale administrației. În jurul lor s-a adunat o masă critică de investitori și chiriași care împinge comuna spre un nou profil: nu doar suburbie rezidențială a Iașului, ci teritoriu de producție, distribuție și depozitare.

Acolo unde până nu demult dominau halele izolate și platformele industriale moștenite, astăzi apar investiții mari, cu miză regională. Cel mai clar exemplu este proiectul Kaufland de la Miroslava, pentru care a fost emisă autorizația de construire a celui de-al treilea depozit logistic al companiei din România. Suprafața construită ajunge la aproape 63.000 de metri pătrați, iar planurile companiei indică un amplasament de peste 400.000 mp, cu rol de aprovizionare pentru nord-estul țării.

Tot în jurul Iașului, dezvoltatorii privați grăbesc ritmul. Olympian Park Iași a fost anunțat la peste 150.000 mp, cu o primă fază de 85.800 mp programată pentru 2026, mizând explicit pe legătura cu centura, drumul european E58 și proximitatea frontierei cu Republica Moldova. La Lețcani, Oresa Industra a crescut parcul logistic local la 35.000 mp și a anunțat încă o extindere de 15.000 mp, ceea ce va duce suprafața totală la peste 50.000 mp. În aceeași logică se înscrie și ELI Park Iași, proiectat la 60.215 mp, cu prima fază de 21.000 mp deja închiriată integral către cinci chiriași majori din farma, retail, băuturi și HVAC.

Se caută stivuitoriști, lucrători de depozit, dispeceri, specialiști în transport și personal tehnic

Efectul direct al acestei expansiuni nu se vede doar în bilanțuri și autorizații, ci mai ales în tipul de joburi care încep să se înmulțească în jurul orașului. Logistica nu înseamnă doar manageri de supply chain, ci o întreagă economie de meserii de execuție și coordonare: stivuitoriști, manipulanți, picker-i, recepționeri de marfă, dispeceri, șefi de schimb, tehnicieni de mentenanță, operatori de depozit și personal pentru transport și cross-docking. Chiar și fără o statistică publică agregată doar pentru aceste ocupații, direcția este limpede: pe măsură ce se livrează hale noi, cererea pentru forță de muncă „blue collar” se mută din ce în ce mai mult spre vestul și sud-vestul zonei metropolitane.

De fapt, miza mare pentru Iași nu este doar că apar depozite, ci că se schimbă însăși geografia muncii. Comune precum Miroslava și Lețcani nu mai furnizează doar teren ieftin și acces rutier, ci devin puncte de atracție pentru salariați care până ieri căutau exclusiv joburi în municipiu. În paralel, firmele logistice trag după ele servicii conexe: pază, curățenie industrială, catering, transport de personal, service pentru utilaje, IT operațional și administrare de facilități.

Dan DIMA