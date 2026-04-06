Descoperire astronomică de excepție la Bârlad: steaua variabilă „Barlad V78” confirmată internațional

Observatorul Astronomic al Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad marchează o realizare științifică importantă prin descoperirea și validarea unei noi stele variabile, denumită oficial Barlad V78. Această descoperire a fost deja recunoscută la nivel internațional, fiind inclusă în baza de date VSX administrată de American Association of Variable Star Observers, una dintre cele mai importante platforme globale dedicate monitorizării stelelor variabile.

Obiectul astronomic identificat, cunoscut anterior ca 2MASS J10423780+6036577, se află la o distanță de aproximativ 1345,2 ani-lumină, în constelația Ursa Mare, conform datelor furnizate de catalogul Gaia DR3. Analiza detaliată a arătat că Barlad V78 este un sistem binar format din două stele de dimensiuni reduse, o pitică portocalie și o pitică roșie, aflate la o distanță foarte mică una de cealaltă, de aproximativ 5,68 milioane de kilometri, ceea ce determină eclipse reciproce și variații de luminozitate detectabile de pe Pământ.

Clasificarea stelei drept variabilă hibridă de tip EA + BY o face cu atât mai valoroasă pentru cercetare, deoarece combină două mecanisme distincte de variație. Pe de o parte, variația de tip EA este cauzată de eclipsele din cadrul sistemului binar, iar pe de altă parte, variația de tip BY indică prezența unor pete stelare extinse, cel mai probabil pe suprafața componentei principale. Această combinație oferă cercetătorilor oportunitatea de a studia în detaliu atât interacțiunea dintre cele două stele, cât și activitatea magnetică a acestora.

Un element remarcabil al descoperirii este faptul că minimul secundar al sistemului a fost identificat întâmplător, în timpul observațiilor dedicate tranzitului exoplanetei Qatar-9 b, în noaptea de 10 spre 11 martie 2026. Această coincidență evidențiază importanța observațiilor continue și a analizei riguroase a datelor, chiar și atunci când acestea sunt colectate în alte scopuri științifice.

Performanța echipei de la Bârlad este cu atât mai notabilă cu cât a fost detectată o variație extrem de mică a luminozității, de aproximativ 119 milimagnitudini, la o stea foarte slab strălucitoare, cu magnitudinea de 16,45 în filtrul g’. Această realizare a fost posibilă datorită utilizării unui software avansat de analiză fotometrică, dezvoltat în colaborare cu Alexandru Dumitriu, astronom amator român stabilit în Marea Britanie și membru activ al comunității AAVSO.

Datele obținute au fost validate prin corelarea observațiilor realizate de la sol cu informațiile provenite de la misiunea spațială Gaia și de la proiectul Zwicky Transient Facility, ceea ce a permis confirmarea naturii sistemului binar și caracterizarea detaliată a componentelor sale, inclusiv masa, dimensiunea și temperatura acestora.

Prin această descoperire, orașul Bârlad ajunge la un total de 81 de stele variabile care îi poartă numele, consolidând rolul Observatorului Astronomic local ca un centru activ de cercetare și contribuție la astronomia internațională. Rezultatul demonstrează că performanțele științifice de nivel înalt pot fi obținute și din observatoare situate în mediul urban, atunci când există expertiză, tehnologie adecvată și colaborare între specialiști pasionați. Clara DIMA