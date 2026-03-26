Dezechilibru tot mai evident între cerere și ofertă, pe piața muncii

Piața muncii devine tensionată în 2026, iar competiția pentru specialiști devine tot mai dură! Un nou val de recrutări arată clar direcția economiei: experiența valorează mai mult ca oricând, iar companiile sunt dispuse să lupte pentru profesioniștii cu vechime.

În doar trei luni, peste 52.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață, iar aproape 12.000 dintre acestea vizează candidați cu peste 5 ani de experiență. Este o cursă contra cronometru pentru angajatori, care caută cu disperare oameni bine pregătiți, capabili să livreze rezultate imediat.

În topul celor mai vânați specialiști se află contabilii, inginerii, managerii de vânzări și consultanții financiari. Dintre aceștia, inginerii sunt „aurul” pieței: o categorie aflată în deficit cronic, pentru care există oportunități indiferent de specializare – de la construcții și instalații, până la energie sau proiectare.

Domeniile care trag cel mai puternic în acest moment sunt serviciile și retailul, urmate de construcții, industria alimentară și transportul. În schimb, sectoare precum aeronautica, marketingul sau real estate-ul par să fie într-o perioadă mai liniștită, cu mai puține oportunități pentru seniori.

Marile centre urbane domină oferta de joburi: București, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, Ilfov, Constanța și Oradea devin adevărate hub-uri pentru profesioniști, atrăgând cele mai multe oportunități.

La capitolul salarii, realitatea este una tensionată: media netă pentru seniori se situează la 6.400 de lei, însă așteptările sunt cu 25% mai mari, urcând spre 8.000 de lei. Diferența reflectă un dezechilibru tot mai evident între cerere și ofertă.

Cele mai bine plătite domenii rămân IT-ul (peste 10.600 lei net), petrol și gaze, consultanța și construcțiile, în timp ce industrii precum call-center, HoReCa sau turismul rămân la coada clasamentului salarial.

Un detaliu esențial schimbă însă regulile jocului: seniorii sunt mult mai stabili. Spre deosebire de tineri, aceștia nu își schimbă locul de muncă ușor, ceea ce reduce fluctuația și, implicit, numărul de poziții disponibile. Din cele 3,3 milioane de aplicări înregistrate, doar aproximativ 772.000 provin de la această categorie.

În plus, spre deosebire de trendul general, specialiștii sunt mai puțin atrași de munca remote, preferând stabilitatea și mediile profesionale consolidate.

Piața muncii intră într-o nouă etapă: nu mai este despre câte joburi există, ci despre cine are competențele potrivite. Iar pentru profesioniștii cu experiență, momentul este unul de maximă oportunitate – dar și de negociere dură. Raluca STROE