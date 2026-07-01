DGASPC Iași caută psihologi pentru copiii vulnerabili

Într-un sistem în care fiecare caz social înseamnă evaluare, traumă, consiliere și decizii grele, DGASPC Iași a scos la concurs, în 2026, două posturi vacante de psiholog. Nu este doar o procedură de angajare, ci un semnal despre una dintre cele mai sensibile probleme din serviciile sociale: lipsa personalului specializat.

Cele două posturi sunt pentru Centrul de Servicii Sociale Bogdănești – Case de Tip Familial Bogdănești și pentru Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Parascheva” din Târgu Frumos. Ambele sunt posturi pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână. Candidații trebuie să aibă studii superioare în psihologie și să fie membri ai Colegiului Psihologilor din România.

Două posturi, opt dosare admise

Pentru cele două posturi scoase la concurs, DGASPC Iași a înregistrat opt dosare admise la etapa de selecție. Șase candidați au fost admiși pentru postul de psiholog de la CSS Bogdănești – CTF Bogdănești, iar doi pentru postul de la CSS Târgu Frumos – CIAPAD „Sf. Parascheva”.

La proba scrisă, situația s-a schimbat. Pentru Bogdănești, patru candidați au fost declarați admiși, cu punctaje între 54 și 80 de puncte, unul a fost respins cu 39 de puncte, iar unul a absentat. Pentru Târgu Frumos, ambii candidați au trecut proba scrisă, cu 64,50 și 56 de puncte.

La interviu, patru candidați au fost declarați admiși: trei pentru Bogdănești și unul pentru Târgu Frumos. Doi candidați au absentat. Cel mai mare punctaj la interviu a fost 100, obținut de un candidat pentru postul de la Bogdănești.

Nevoie de personal calificat

Într-un centru de tip familial, psihologul nu este o funcție de decor. Este omul care evaluează copilul, observă trauma, lucrează cu fricile, cu abandonul, cu tulburările de comportament, cu anxietatea și cu rupturile din familie. În cazul adulților cu dizabilități, psihologul are un rol esențial în adaptare, consiliere, evaluare și menținerea unei minime stabilități emoționale.

DGASPC Iași are în structură servicii pentru copii aflați în măsuri de protecție specială, servicii de evaluare complexă a copilului, centre rezidențiale, dar și servicii pentru persoane adulte cu handicap. Cu alte cuvinte, presiunea nu este pe hârtie, ci în centre, în anchete, în evaluări și în dosare care trebuie lucrate la timp.

Concursurile nu acoperă singure criza

Faptul că există candidați este important. Faptul că posturile sunt pe durată nedeterminată ar trebui să fie un avantaj. Dar realitatea rămâne fragilă: pentru două posturi-cheie, sistemul a avut opt dosare admise, șase candidați trecuți de proba scrisă și patru candidați admiși la interviu.

În serviciile sociale, lipsa unui psiholog nu înseamnă doar un post gol în organigramă. Înseamnă întârzieri în evaluări, presiune pe echipele existente, mai puțin timp pentru consiliere și risc mai mare ca oamenii vulnerabili să fie tratați administrativ, nu uman.

Concursul organizat de DGASPC Iași în iunie 2026 pune în față o problemă mai mare decât angajarea a doi specialiști. Arată cât de greu se construiește o rețea solidă de sprijin acolo unde copiii, adulții cu dizabilități și familiile aflate în criză au nevoie nu doar de acte, ci de oameni pregătiți să lucreze cu suferința.

Clara DIMA