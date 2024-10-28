Doi ani şi jumătate în penitenciar pentru două palme şi-un covrig

Celebrele versuri „Pentr-o palmă iei un an/ Şi te-nfundă la Canal” nu-s deloc plăsmuiri, i s-a întâmplat aievea ieşeanului Ion L. (50 de ani), în urma sentinţei pronunţate, la sfârşitul săptămânii trecute, de către Judecătoria Iaşi.

Fapta pentru care individul a ajuns să înfunde puşcăria s-a petrecut din dimineaţa de 6 aprilie a.c., la o simigerie din cartierul Alexandru cel Bun. Ion venise acolo împreună cu nepoţeulul său de şase ani ca să-i cumpere un covrig. Era coadă, dar, nerăbdător, copilul s-a băgat în faţă. Unchiul, după el. Treabă care l-a revoltat pe Leonard R., un student în etate de 20 de ani. Acesta i-a atras atenţia că nu-i deloc frumos şi nici civilizat ceea ce face. Lucru care l-a enervat la culme pe Ion, care i-a administrat tânărului două palme zdravene, de i-au sărit căştile de pe urechi.

Atât cei de la coadă, cei din staţie, cât şi vânzătoarea s-au speriat zdravăn. De exemplu, o femeie cu un bebeluş în braţe a renunţat la a mai cumpăra covrigi.

Cineva a sunat la 112, poliţiştii au venit rapid, l-au găsit pe Ion încă acolo, au făcut proces verbal şi au deschis dosar penal. Acuzaţiile, „lovire sau alte violenţe” şi „tulburarea liniştii şi ordinii publice”.

Ion are meseriile de vopsitor auto şi tâmplar, din această postură el comiţând, în trecut, trei furturi. Primise, în 2022, o condamnare cu suspendare, ştia că acum îl poate paşte una cu executare, aşa că s-a tot rugat de student să-l ierte. Leonard a acceptat, dar degeaba. Ion a scpat de inculparea pentru „lovire sau alte violenţe”, însă a rămas cea pentru „tulburarea liniştii şi ordinii publice”. Infracţiune comisă în stare de recidivă postcondamnatorie. Din acest motiv, el a ajuns acum după gratii. Claudiu CONSTANTIN